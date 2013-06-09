Polygon s'est entretenu avec Hamaguchi au Nintendo Store de New York pour discuter de la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X. Évoquant l'avancement du développement du prochain opus de la trilogie remake, dont le titre n'a pas encore été dévoilé (mais décidé récemment par Nomura), Hamaguchi a précisé qu'il avait déjà confirmé le retour de Queen's Blood , un mini-jeu très apprécié des fans où les joueurs collectionnent des cartes et construisent des decks pour des combats tactiques sur grille.
« Queen's Blood est un mini-jeu très populaire et très apprécié, et je pense que beaucoup de gens attendent encore quelque chose de similaire », a déclaré Hamaguchi à Polygon. « Je souhaite développer Queen's Blood afin de l'améliorer et de vous offrir une version plus aboutie dans le troisième volet... Queen's Blood sera toujours disponible dans le troisième volet. Nous voulons simplement le développer davantage. »
Outre Queen's Blood, Hamaguchi a souligné que les mini-jeux resteront un élément central de ce troisième opus. Cela inclut une adaptation fidèle du mini-jeu de snowboard de Final Fantasy VII original , qui se déroule après les événements de Rebirth . Dans la version originale, les joueurs doivent guider Cloud jusqu'au Grand Glacier dans un mini-jeu de descente en snowboard où il doit esquiver des bonshommes de neige et des arbres.
« Le snowboard ! C'est un élément qui évoque de très beaux souvenirs chez les fans ! » a déclaré Hamaguchi. « Je ne peux malheureusement pas trop entrer dans les détails, mais nous savons qu'il ne s'agira pas d'un simple mini-jeu de snowboard. Nous voulons nous assurer qu'il soit pleinement intégré à l'histoire et qu'il soit en harmonie avec son thème. »
Hamaguchi n'a pas dévoilé davantage de détails sur le prochain opus, mais il a néanmoins fait le point avec Polygon sur l'avancement de son développement. Le projet pourrait être plus avancé que les fans ne le pensent, étant donné que Rebirth est sorti sur PlayStation 5 il y a seulement deux ans.
« Concernant le troisième opus, je pense que nous avançons très bien », a déclaré Hamaguchi. « Nous nous sommes fixé un calendrier et je crois que nous respectons les échéances prévues. Je suis donc très reconnaissant envers l'équipe de développement et j'ai un immense respect pour leur travail sur ce projet. Je pense qu'à ce stade, le jeu est jouable, techniquement, mais nous continuons à le peaufiner afin d'offrir une qualité optimale à nos joueurs. »
Le jeu sera bientôt dévoilé selon diverses interviews de Hamaguchi.
Après le jeu était déjà en dev deux ans avant la sortie de Rebirth
Final Fantasy XVII (oui 17) pourrait sortir avant ces 2 derniers...
jenicris : Je pense qu'il faut adapter cette partie de son interview qui n'est pas traduisible en mot à mot : « Je souhaite développer Queen's Blood afin de l'améliorer et de vous offrir une version plus puissante dans le troisième volet... »
Ce qui me paraît plus approprié c'est "une version plus aboutie ou plus complète", tu en penses quoi ?
Il faut que les développeurs comprennent que" plu"s ça ne veut pas forcément dire "bien".
Sans compter la centaine de défi de combats, au bout d'un moment c'est juste lourdingue.
Comment ça un element central ?
Ils veulent pas que les combats, les personnages et l'histoire soient le seuls éléments centraux de leur jeu bordel ?
Est-ce qu'ils ont joué à FF7 Rebirth pour se rendre compte que le rythme de l'histoire et du développement des personnages, était totalement éclaté ?
J'ai aimé le Queen's Blood et le Fort Condor, vraiment... mais tous les mini-jeux, de l'open-world et des quêtes annexes cassaient totalement le rythme...
Qu'ils prennent exemple sur FF7 Remake plutôt que sur Rebirth à ce niveau là please.
chreasy97 Oui, vivement des nouvelles de ces deux projets, ça commence à faire long depuis l'annonce (2021 pour DQ XII, 2022 pour KH IV).
Queen blood, la quête etait énorme et super long, je crois que je ne suis pas arrivé à battre la reine d'ailleurs
Qu'ils se limitent à ceux qui étaient dans le jeu de base en les modernisant, mais si c'est pour mettre des trucs osef ou chiant je vois pas l'intérêt.
Perso, j'avais vraiment adoré ce passage enneigé sur ps1 car ça tombait pile poil pendant les fêtes de noel. Le snowboard, le labyrinthe dans les foret, l'ascension, tout ces moments d'évasion avant d'arriver au cratère et que les histoires s'assombrissent
Et sur PS5 Pro s'il-vous-plaît
Tout ces trucs de merde par lesquels tu dois passer pour pouvoir débloquer des scènes avec les personnages... de la merde.
La jungle avec tous les sauts de merde à faire pour trouver le bon chemin, c'était mignon et simple à l'époque, là c'est juste rigide et relou pour un action RPG.
Gears and Gambits, Fort Condor et Queen's Blood sont les trois bons mini-jeux. Le reste au secours.
Ou alors il leur faut compléter leur mode triche...