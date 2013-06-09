« Queen's Blood est un mini-jeu très populaire et très apprécié, et je pense que beaucoup de gens attendent encore quelque chose de similaire », a déclaré Hamaguchi à Polygon. « Je souhaite développer Queen's Blood afin de l'améliorer et de vous offrir une version plus aboutie dans le troisième volet... Queen's Blood sera toujours disponible dans le troisième volet. Nous voulons simplement le développer davantage. »

« Le snowboard ! C'est un élément qui évoque de très beaux souvenirs chez les fans ! » a déclaré Hamaguchi. « Je ne peux malheureusement pas trop entrer dans les détails, mais nous savons qu'il ne s'agira pas d'un simple mini-jeu de snowboard. Nous voulons nous assurer qu'il soit pleinement intégré à l'histoire et qu'il soit en harmonie avec son thème. »

« Concernant le troisième opus, je pense que nous avançons très bien », a déclaré Hamaguchi. « Nous nous sommes fixé un calendrier et je crois que nous respectons les échéances prévues. Je suis donc très reconnaissant envers l'équipe de développement et j'ai un immense respect pour leur travail sur ce projet. Je pense qu'à ce stade, le jeu est jouable, techniquement, mais nous continuons à le peaufiner afin d'offrir une qualité optimale à nos joueurs. »

Polygon s'est entretenu avec Hamaguchi au Nintendo Store de New York pour discuter de la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X. Évoquant l'avancement du développement du prochain opus de la trilogie remake, dont le titre n'a pas encore été dévoilé (mais décidé récemment par Nomura), Hamaguchi a précisé qu'il avait déjà confirmé le retour de Queen's Blood , un mini-jeu très apprécié des fans où les joueurs collectionnent des cartes et construisent des decks pour des combats tactiques sur grille.Outre Queen's Blood, Hamaguchi a souligné que les mini-jeux resteront un élément central de ce troisième opus. Cela inclut une adaptation fidèle du mini-jeu de snowboard de Final Fantasy VII original , qui se déroule après les événements de Rebirth . Dans la version originale, les joueurs doivent guider Cloud jusqu'au Grand Glacier dans un mini-jeu de descente en snowboard où il doit esquiver des bonshommes de neige et des arbres.Hamaguchi n'a pas dévoilé davantage de détails sur le prochain opus, mais il a néanmoins fait le point avec Polygon sur l'avancement de son développement. Le projet pourrait être plus avancé que les fans ne le pensent, étant donné que Rebirth est sorti sur PlayStation 5 il y a seulement deux ans.Le jeu sera bientôt dévoilé selon diverses interviews de Hamaguchi.