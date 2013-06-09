SONY Waypoint
Final Fantasy VII Rebirth
25
Likers
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
SONY Waypoint
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 01/24/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
Final Fantasy VII Remake part 3 est jouable, en phase de peaufinage
Interview


Polygon s'est entretenu avec Hamaguchi au Nintendo Store de New York pour discuter de la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X. Évoquant l'avancement du développement du prochain opus de la trilogie remake, dont le titre n'a pas encore été dévoilé (mais décidé récemment par Nomura), Hamaguchi a précisé qu'il avait déjà confirmé le retour de Queen's Blood , un mini-jeu très apprécié des fans où les joueurs collectionnent des cartes et construisent des decks pour des combats tactiques sur grille.

« Queen's Blood est un mini-jeu très populaire et très apprécié, et je pense que beaucoup de gens attendent encore quelque chose de similaire », a déclaré Hamaguchi à Polygon. « Je souhaite développer Queen's Blood afin de l'améliorer et de vous offrir une version plus aboutie dans le troisième volet... Queen's Blood sera toujours disponible dans le troisième volet. Nous voulons simplement le développer davantage. »


Outre Queen's Blood, Hamaguchi a souligné que les mini-jeux resteront un élément central de ce troisième opus. Cela inclut une adaptation fidèle du mini-jeu de snowboard de Final Fantasy VII original , qui se déroule après les événements de Rebirth . Dans la version originale, les joueurs doivent guider Cloud jusqu'au Grand Glacier dans un mini-jeu de descente en snowboard où il doit esquiver des bonshommes de neige et des arbres.

« Le snowboard ! C'est un élément qui évoque de très beaux souvenirs chez les fans ! » a déclaré Hamaguchi. « Je ne peux malheureusement pas trop entrer dans les détails, mais nous savons qu'il ne s'agira pas d'un simple mini-jeu de snowboard. Nous voulons nous assurer qu'il soit pleinement intégré à l'histoire et qu'il soit en harmonie avec son thème. »


Hamaguchi n'a pas dévoilé davantage de détails sur le prochain opus, mais il a néanmoins fait le point avec Polygon sur l'avancement de son développement. Le projet pourrait être plus avancé que les fans ne le pensent, étant donné que Rebirth est sorti sur PlayStation 5 il y a seulement deux ans.

« Concernant le troisième opus, je pense que nous avançons très bien », a déclaré Hamaguchi. « Nous nous sommes fixé un calendrier et je crois que nous respectons les échéances prévues. Je suis donc très reconnaissant envers l'équipe de développement et j'ai un immense respect pour leur travail sur ce projet. Je pense qu'à ce stade, le jeu est jouable, techniquement, mais nous continuons à le peaufiner afin d'offrir une qualité optimale à nos joueurs. »


Le jeu sera bientôt dévoilé selon diverses interviews de Hamaguchi.
Polygon - https://www.polygon.com/final-fantasy-7-remake-part-3-queens-blood-interview/
    tags : square enix final fantasy vii part 3
    3
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, icebergbrulant, adamjensen
    posted the 01/24/2026 at 01:36 PM by jenicris
    comments (30)
    natedrake posted the 01/24/2026 at 01:45 PM
    Dévoilé au Summer Game Fest de juin pour une sortie en février/mars 2027.
    jenicris posted the 01/24/2026 at 01:48 PM
    natedrake ouaip je pense aussi. Début 2027 c'est la rumeur qui cours.
    Après le jeu était déjà en dev deux ans avant la sortie de Rebirth
    chreasy97 posted the 01/24/2026 at 01:50 PM
    natedrake Espérons ensuite des nouvelles de Kingdom Hearts IV ou Dragon Quest XII une fois FFVII part 3 sorti.

    Final Fantasy XVII (oui 17) pourrait sortir avant ces 2 derniers...
    tripy73 posted the 01/24/2026 at 01:54 PM
    Perso la seule question que je me pose c'est de savoir si après la sortie de la partie 3, ils vont proposer du contenu supplémentaire comme ils l'avaient dit. Si c'est le cas j'attendrais qu'ils aient entièrement terminé tout ce qui touche à ce remake au format épisodique.

    jenicris : Je pense qu'il faut adapter cette partie de son interview qui n'est pas traduisible en mot à mot : « Je souhaite développer Queen's Blood afin de l'améliorer et de vous offrir une version plus puissante dans le troisième volet... »

    Ce qui me paraît plus approprié c'est "une version plus aboutie ou plus complète", tu en penses quoi ?
    jenicris posted the 01/24/2026 at 01:56 PM
    tripy73 version plus aboutie
    tripy73 posted the 01/24/2026 at 01:58 PM
    jenicris : c'est aussi ce qui me paraissait le plus approprié
    abookhouseboy posted the 01/24/2026 at 01:58 PM
    Il y avait vraiment trop de mini-jeux dans la deuxième partie, avec pour certains un côté vraiment amateur, pas assez abouti.
    Il faut que les développeurs comprennent que" plu"s ça ne veut pas forcément dire "bien".
    Sans compter la centaine de défi de combats, au bout d'un moment c'est juste lourdingue.
    aozora78 posted the 01/24/2026 at 01:59 PM
    "les mini-jeux resteront un élément central de ce troisième opus"

    Comment ça un element central ?
    Ils veulent pas que les combats, les personnages et l'histoire soient le seuls éléments centraux de leur jeu bordel ?

    Est-ce qu'ils ont joué à FF7 Rebirth pour se rendre compte que le rythme de l'histoire et du développement des personnages, était totalement éclaté ?

    J'ai aimé le Queen's Blood et le Fort Condor, vraiment... mais tous les mini-jeux, de l'open-world et des quêtes annexes cassaient totalement le rythme...

    Qu'ils prennent exemple sur FF7 Remake plutôt que sur Rebirth à ce niveau là please.
    zekk posted the 01/24/2026 at 01:59 PM
    natedrake posted the 01/24/2026 at 02:01 PM
    jenicris Yep.

    chreasy97 Oui, vivement des nouvelles de ces deux projets, ça commence à faire long depuis l'annonce (2021 pour DQ XII, 2022 pour KH IV).
    fan2jeux posted the 01/24/2026 at 02:04 PM
    Ca va être annoncé quelque part en 2026 sur un state of play.

    Queen blood, la quête etait énorme et super long, je crois que je ne suis pas arrivé à battre la reine d'ailleurs
    tripy73 posted the 01/24/2026 at 02:08 PM
    abookhouseboy : c'est aussi l'un des reproches que je vois le plus revenir sur FF7 Rebirth, donc je comprends pas trop pourquoi ils veulent en remettre une couche dans la 3ème partie...

    Qu'ils se limitent à ceux qui étaient dans le jeu de base en les modernisant, mais si c'est pour mettre des trucs osef ou chiant je vois pas l'intérêt.
    fan2jeux posted the 01/24/2026 at 02:08 PM
    Et sortie pour fevrier 2027, rien de mieux que de commencer ff7r3 dans une ambiance d'hiver, la petite musique de neige et le snow board.

    Perso, j'avais vraiment adoré ce passage enneigé sur ps1 car ça tombait pile poil pendant les fêtes de noel. Le snowboard, le labyrinthe dans les foret, l'ascension, tout ces moments d'évasion avant d'arriver au cratère et que les histoires s'assombrissent
    jenicris posted the 01/24/2026 at 02:10 PM
    tripy73 abookhouseboy aozora78 dans FF7 Rebirth y a en effet trop de mini jeux inutiles et mauvais. Qu'ils gardent les bons et ceux de l'original et ça suffira largement
    pcverso posted the 01/24/2026 at 02:11 PM
    Peut être qua ca sortie je me forcerai a faire les 3 , enfin déjà réussir a finir le 1er .
    fan2jeux posted the 01/24/2026 at 02:13 PM
    Au delà des mini jeux (qui sont du contenu supplémentaires non obligatoire), c'est surtout la quête principale, l'histoire que je veux voir
    kinectical posted the 01/24/2026 at 02:14 PM
    Svp ne faite pas 56 mini jeux inutile
    marchand2sable posted the 01/24/2026 at 02:17 PM
    Toujours pas fait la partie 2 (la honte...), je suis en retard ou j'espère une compilation Part 1,2 et 3 a la sortie du 3.
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 02:28 PM
    J'ai tellement hâte.
    Et sur PS5 Pro s'il-vous-plaît
    thelastone posted the 01/24/2026 at 02:39 PM
    Aozora78 Ce qui cassait le jeu c'était les tours de merde et les biomachin truc , tant qu'ils font des jeux amusants comme le Queens blood moi ça me va
    tripy73 posted the 01/24/2026 at 03:08 PM
    jenicris : on est d'accord
    wickette posted the 01/24/2026 at 03:18 PM
    Très hâte
    ratchet posted the 01/24/2026 at 04:23 PM
    Le jeu que j’attends le plus et de loin les 2 premières parties sont folles et j’ai adorer le contenu de Rebirth (super généreux sur les minis-jeux) bref hâte!
    aozora78 posted the 01/24/2026 at 04:31 PM
    thelastone et le mini-jeu du dauphin, et les trucs chiants avec les pampa, et les quetes pour tuer des monsters d'une certaine façon, et la chasse aux mogs me rappelant la rigidité de Kingdom Hearts 1 en 2002, et les mini-jeux avec les grenouilles, et le football avec Red XIII, les cercles pour les Chocobos dans le canyon, et j'en passe...

    Tout ces trucs de merde par lesquels tu dois passer pour pouvoir débloquer des scènes avec les personnages... de la merde.

    La jungle avec tous les sauts de merde à faire pour trouver le bon chemin, c'était mignon et simple à l'époque, là c'est juste rigide et relou pour un action RPG.

    Gears and Gambits, Fort Condor et Queen's Blood sont les trois bons mini-jeux. Le reste au secours.
    magneto860 posted the 01/24/2026 at 04:36 PM
    Rebirth est réputé comme étant très très difficile à platiner, et si j'ai bien compris c'est à cause des mini-jeux. S'ils font pareil pour la partie 3, faudra pas s'étonner si le jeu se vend moins bien que Rebirth.

    Ou alors il leur faut compléter leur mode triche...
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 04:59 PM
    magneto860 Je doute quand même que le jeu se vende mal à cause des trophées...
    brook1 posted the 01/24/2026 at 05:44 PM
    magneto860 Le plus dur dans Rebirth pour la platine, c'est les simulations de combat en difficile, les mini-jeux, c'est gérable même en difficile.
    snave posted the 01/24/2026 at 06:13 PM
    magneto860 Le plus dur dans Rebirth, ce ne sont pas les mini-jeux, mais les combats Brutal/Légendaire du Simulateur. Cela demande une certaine maîtrise du gameplay sur chaque perso.
    ouken posted the 01/24/2026 at 06:26 PM
    Non merci
    verseb posted the 01/24/2026 at 06:39 PM
    Au vu des retours des joueurs, une Maj pour rendre le platine un peu plus accessible serait pas du luxe aussi !
