Alors que le débat se poursuit autour des projets de Sony d'abandonner totalement les supports physiques d'ici 2028, le magazine Famitsu a interrogé Shuji Utsumi, président et directeur des opérations (COO) de SEGA, sur son point de vue concernant les jeux vidéo en format physique. M. Utsumi a déclaré à la publication que l'entreprise accorde toujours une grande importance aux supports physiques et qu'elle élabore actuellement une stratégie visant à concilier les formats physique et numérique."Famitsu : Sega étant également actif dans la distribution de logiciels de jeux, j'imagine que vous accordez une grande importance aux éditions physiques."Utsumi : À l'origine, nous étions un fabricant de consoles et, naturellement, nous restons attachés à notre culture du support physique. Plutôt que d'y renoncer totalement, nous cherchons aujourd'hui à évoluer pour être capables de prendre en compte et d'agir sur les aspects essentiels du numérique, tout en maintenant cette approche physique."