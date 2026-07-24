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Sega : "Le physique est important"


Alors que le débat se poursuit autour des projets de Sony d'abandonner totalement les supports physiques d'ici 2028, le magazine Famitsu a interrogé Shuji Utsumi, président et directeur des opérations (COO) de SEGA, sur son point de vue concernant les jeux vidéo en format physique. M. Utsumi a déclaré à la publication que l'entreprise accorde toujours une grande importance aux supports physiques et qu'elle élabore actuellement une stratégie visant à concilier les formats physique et numérique.

"Famitsu : Sega étant également actif dans la distribution de logiciels de jeux, j'imagine que vous accordez une grande importance aux éditions physiques."

Utsumi : À l'origine, nous étions un fabricant de consoles et, naturellement, nous restons attachés à notre culture du support physique. Plutôt que d'y renoncer totalement, nous cherchons aujourd'hui à évoluer pour être capables de prendre en compte et d'agir sur les aspects essentiels du numérique, tout en maintenant cette approche physique."
https://mynintendonews.com/2026/07/23/sega-has-no-plans-to-abandon-physical-media-and-still-sees-a-lot-of-value-in-it/
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    walterwhite, alexkidd, ootaniisensei, hyoga57
    posted the 07/24/2026 at 09:11 AM by guiguif
    comments (16)
    walterwhite posted the 07/24/2026 at 09:12 AM
    Ustumi San, le sang
    zephon posted the 07/24/2026 at 09:15 AM
    les mecs qui font que du gkc
    aerithlazyqueen posted the 07/24/2026 at 09:15 AM
    Sega les meilleur comme toujours j'aimerais bien un jour il aille possibilités de retourner dans le game des constructeur de console !
    alexkidd posted the 07/24/2026 at 09:17 AM
    On aura certainement une (petite ?) explosion des collectors "sans jeu", avec un code pour dl le jeu.
    Genre une boite en carton avec un packaging classieux avec logo de la console, avec dedans une figure une mini-bd et le code sur un papier pour dl le jeu.
    Je pense que l'avenir du physique passera par ce chemin.
    aeris201 posted the 07/24/2026 at 09:22 AM
    zephon Une GKC c’est une cartouche qu’on peut preter et revendre et si elle n’est pas inseré dans la console le jeu ne se lance pas. C’est un format physique
    squall294 posted the 07/24/2026 at 09:26 AM
    Aeris201 c'est du semi physique car tu dépends quand même de la bonne volonté d'un serveur à la base.
    aeris201 posted the 07/24/2026 at 09:34 AM
    D'ailleurs, vu que de plus en plus de personnalité du jeu video donnent leurs avis sur le format physique, ce serait interessant qu'ils s'expriment vis a vis des GKC tant qu'a faire.

    Ce mec de Sega il en pense quoi des GKC ?
    keiku posted the 07/24/2026 at 09:50 AM
    aeris201 tu va pas demander a séga de juger nintendo
    fdestroyer posted the 07/24/2026 at 09:58 AM
    aeris201 Non c'est une coquille vide physique qui dépend d'un server pour fonctionner, ça n'a rien à voir.

    Effectivement les dires de Sega sont de bien belles paroles mais leurs actes ne vont pas en leur faveur
    burningcrimson posted the 07/24/2026 at 10:03 AM
    La bonne blague Sega. Les mecs nous sortent Gkc sur Gkc...
    aeris201 posted the 07/24/2026 at 10:18 AM
    burningcrimson Sans doute que Sega considère (a juste titre) que le format Game Key Card c'est du physique, va savoir

    Alors que d'autre comme Capcom considere que c'est du démat. Ya pas d'avis tranché sur la question, chacun son point de vue
    hyoga57 posted the 07/24/2026 at 10:30 AM
    zephon Normal, pour eux ça se passe sur PlayStation.
    kikoo31 posted the 07/24/2026 at 10:31 AM
    Sega c'est plus fort que ...
    suzukube posted the 07/24/2026 at 10:35 AM
    aeris201 Pour SEGA, les GKC c'est clairement du physique. Et de toutes les façons c'est un faux débat, je suis très attaché au démat' et les GKC c'est du physique, quoi qu'en disent les pro-physique.
    nicolasgourry posted the 07/24/2026 at 10:57 AM
    hyoga57 jusqu’à fin 2027, si j'ai bien comprit.
    hyoga57 posted the 07/24/2026 at 10:57 AM
    suzukube Non c’est du démat. Même si tu peux les revendre, tu dois télécharger l’intégralité des fichiers. Et si les serveurs ferment, ta Key Card tu l’a dans l’os.
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