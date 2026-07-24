Alors que le débat se poursuit autour des projets de Sony d'abandonner totalement les supports physiques d'ici 2028, le magazine Famitsu a interrogé Shuji Utsumi, président et directeur des opérations (COO) de SEGA, sur son point de vue concernant les jeux vidéo en format physique. M. Utsumi a déclaré à la publication que l'entreprise accorde toujours une grande importance aux supports physiques et qu'elle élabore actuellement une stratégie visant à concilier les formats physique et numérique.
"Famitsu : Sega étant également actif dans la distribution de logiciels de jeux, j'imagine que vous accordez une grande importance aux éditions physiques."
Utsumi : À l'origine, nous étions un fabricant de consoles et, naturellement, nous restons attachés à notre culture du support physique. Plutôt que d'y renoncer totalement, nous cherchons aujourd'hui à évoluer pour être capables de prendre en compte et d'agir sur les aspects essentiels du numérique, tout en maintenant cette approche physique."
Genre une boite en carton avec un packaging classieux avec logo de la console, avec dedans une figure une mini-bd et le code sur un papier pour dl le jeu.
Je pense que l'avenir du physique passera par ce chemin.
Ce mec de Sega il en pense quoi des GKC ?
Effectivement les dires de Sega sont de bien belles paroles mais leurs actes ne vont pas en leur faveur
Alors que d'autre comme Capcom considere que c'est du démat. Ya pas d'avis tranché sur la question, chacun son point de vue