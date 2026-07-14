...son atout numéro 1 : la possibilité de jouer partout, sans connexion Internet, à des exclusivité Nintendotel que StarFox ainsi qu'à des jeux tiers comme Indiana Jones, le tout très simplement, sans installation, grâce à ses cartouches (à l'exception de Pragmata) ! A la laverie, lorsque votre train est en retard ou que votre véhicule est en réparation, un seul réflexe pour jouer à vos jeux AAA : La Switch 2.
Est-ce que Nintendo prendra des parts de marché d'ici la fin de l'année ? Nintendo semble y croire !
Le tout avec 3 à 5 jeux, en restant beaucoup moins cher que toutes les solutions portable du marché nues.
Sinon, je suis déjà en vacances avec la Switch 2... et le gameshare qui permet de partager des exclus Switch 2 avec des consoles Switch 1 est un atout non négligeable que Nintendo devrait mettre en avant aussi...
J’ai même pu prêter une carte virtuelle à une personne rencontrée pendant ces vacances... ça aussi, Nintendo devrait vraiment le mettre en avant... mais avant il faudrait d’abord en généraliser l'utilisation, car pour l'instant c’est pénible de devoir ajouter une personne en tant que membre du goupe familial avant de pouvoir lui prêter un jeu.
Le problème de Nintendo est de toujours lancer timidement des bonnes idées et laisser l'occasion aux autres de lui passer devant en proposant la même idée en mieux et en plus avantageux, et surtout en mieux exposée commercialement.
Quand Sony viendra avec l'idée de prêter des "disques virtuels" à n’importe qui et sans limitation de temps, on criera au génie, et Nintendo l'aura bien cherché..... encore.