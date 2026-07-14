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La nouvelle campagne de publicité de la Nintendo Switch 2 met en avant...
...son atout numéro 1 : la possibilité de jouer partout, sans connexion Internet, à des exclusivité Nintendotel que StarFox ainsi qu'à des jeux tiers comme Indiana Jones, le tout très simplement, sans installation, grâce à ses cartouches (à l'exception de Pragmata) ! A la laverie, lorsque votre train est en retard ou que votre véhicule est en réparation, un seul réflexe pour jouer à vos jeux AAA : La Switch 2.



Est-ce que Nintendo prendra des parts de marché d'ici la fin de l'année ? Nintendo semble y croire !
Otaugame.fr - https://otakugame.fr/aventures-illimitees-sur-nintendo-switch-2-jouez-ou-et-quand-vous-le-souhaitez/
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    posted the 07/14/2026 at 02:01 PM by suzukube
    comments (6)
    gaeon posted the 07/14/2026 at 02:13 PM
    C'est sympa pour les vacs, ça met en avant des jeux réçents et bons mais je pense que concrètement un tetris, un pokemon matche mieux avec l'esprit du jeu portable que ce qu'on voit là. La NS2 c'est plus du transportable, le smartphone a pris le relai depuis un bout de temps pour se distraire sur le pouce.
    cail2 posted the 07/14/2026 at 02:38 PM
    J'imagine le gars qui achète sa cartouche en se disant "cool pas besoin de connexion" et hop, connexion obligatoire pour dl la moitié du jeu pour y jouer. Bonne vacances.
    suzukube posted the 07/14/2026 at 02:42 PM
    cail2 M'enfin s'il ne demande pas au vendeur et qu'il ne lit pas ce qui est écrit en gros sur la face avant de la boite, à un moment, je vais finir par penser qu'au final, le full démat' va au moins clarifier cela
    5120x2880 posted the 07/14/2026 at 02:47 PM
    Ça tien combien de temps Pragmata sur la batterie ? 2h ? Ça va faire beaucoup de cycle pour le terminer
    jasonduval posted the 07/14/2026 at 03:10 PM
    Oh oui trop bien,je vais direct en acheter une,j'avais trop envie de jouer a elden ring version 20 fps 480 p dans ma laverie avec une batterie de 1h30,que kiff
    janosaudron posted the 07/14/2026 at 03:46 PM
    jasonduval : en tout cas, on est 20 millions à pouvoir jouer partout en 30fps minimum, et souvent en 60 fps pendant minimum 2h, et 2 fois plus grâce à une extension de batterie aimantée à la taille d'un briquet pour 19€ supplémentaire.
    Le tout avec 3 à 5 jeux, en restant beaucoup moins cher que toutes les solutions portable du marché nues.


    Sinon, je suis déjà en vacances avec la Switch 2... et le gameshare qui permet de partager des exclus Switch 2 avec des consoles Switch 1 est un atout non négligeable que Nintendo devrait mettre en avant aussi...

    J’ai même pu prêter une carte virtuelle à une personne rencontrée pendant ces vacances... ça aussi, Nintendo devrait vraiment le mettre en avant... mais avant il faudrait d’abord en généraliser l'utilisation, car pour l'instant c’est pénible de devoir ajouter une personne en tant que membre du goupe familial avant de pouvoir lui prêter un jeu.

    Le problème de Nintendo est de toujours lancer timidement des bonnes idées et laisser l'occasion aux autres de lui passer devant en proposant la même idée en mieux et en plus avantageux, et surtout en mieux exposée commercialement.

    Quand Sony viendra avec l'idée de prêter des "disques virtuels" à n’importe qui et sans limitation de temps, on criera au génie, et Nintendo l'aura bien cherché..... encore.
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