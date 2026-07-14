...son atout numéro 1 : la possibilité de jouer partout, sans connexion Internet, à des exclusivité Nintendotel que StarFox ainsi qu'à des jeux tiers comme Indiana Jones, le tout très simplement, sans installation, grâce à ses cartouches (à l'exception de Pragmata) ! A la laverie, lorsque votre train est en retard ou que votre véhicule est en réparation, un seul réflexe pour jouer à vos jeux AAA : La Switch 2.Est-ce que Nintendo prendra des parts de marché d'ici la fin de l'année ? Nintendo semble y croire !