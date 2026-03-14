Après une attente interminable, Donkey Kong a fait son grand retour dans l'univers des jeux de plateforme 3D avec Donkey Kong Bananza. Miser sur cette licence pour le lancement de la Switch 2 était sans doute un pari risqué pour Nintendo, mais un pari réussi. Le jeu s'est écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde et est devenu le deuxième titre le plus vendu sur Switch 2 à ce jour. Il a également reçu de nombreuses récompenses depuis sa sortie.
Inévitablement, ce succès a suscité des interrogations quant à l'avenir de DK. Si le producteur Kenta Motokura ne peut pour l'instant dévoiler « aucun détail sur les projets futurs » de Donkey Kong, il a confié à Game Informer son soulagement : « voir les joueurs s'amuser à nouveau avec le personnage » (et le succès de Bananza) lui a rappelé le « potentiel » de DK et prouve que les fans accueilleront le roi de la jungle à bras ouverts à son retour.
Game Informer : De mon point de vue, Donkey Kong Bananza a reçu un accueil globalement positif. Quel a été votre ressenti ? Cela signifie-t-il que nous n'aurons peut-être pas à attendre aussi longtemps pour un nouvel opus principal de Donkey Kong ?
Kenta Motokura : Ce qui me frappe avant tout, c'est que Donkey Kong, en tant que personnage – et c'est également vrai pour Mario – fait véritablement partie de l'univers Nintendo. Pour nous, c'est un peu comme si nous les empruntions pour créer un jeu. Voir les joueurs s'amuser à nouveau avec Donkey Kong me permet de mieux comprendre le potentiel de ce personnage. Je suis soulagé de savoir que les joueurs pourront en profiter à l'avenir. Malheureusement, je ne peux pas encore donner de détails sur nos projets. [Rires]
Le magazine a aussi interrogés Kenta Motokura, producteur de Donkey Kong Bananza, et Tatsuya Kurihara, programmeur, sur la manière dont Nintendo s'est assuré que les transformations Bananza du jeu soient équilibrées et n'entraînent pas trop de destruction. Kurihara a alors déclaré que la transformation Éléphant était « probablement allée trop loin », mais qu'au final, « elle est amusante ».
« Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la transformation la plus destructrice est la transformation Éléphant, et honnêtement, elle est probablement allée trop loin. Mais en même temps, elle est amusante, elle procure une sensation grisante. Et c'est bien là l'essentiel. »
« Notre objectif étant de permettre une destruction ludique au sein du jeu, nous souhaitions une structure légèrement différente de celle des jeux Mario traditionnels, où il faut trouver ou posséder des objets pour se transformer. Dans Donkey Kong Bananza, nous voulions que Donkey Kong puisse se transformer à tout moment pour intensifier la destruction. »
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/03/donkey-kong-bananza-producer-cant-discuss-dks-future-just-yet-but-is-relieved-after-fan-reception/