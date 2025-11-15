Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
link49
link49
link49 > blog
[VGC] « Pour l'instant, Metroid Prime 4 ne ressemble pas vraiment à Metroid – et ça m'inquiète. »


VGC a un avis contraire aux autres. Selon eux :

"On dit que les premières impressions sont trompeuses, et en tant que fan de Metroid Prime attendant avec impatience le premier opus depuis 18 ans, j'espère vraiment que ce que j'ai joué jusqu'à présent n'est pas représentatif du jeu final. Car pour moi, ça ne ressemble pas vraiment à Metroid.

Pour une série dont les origines reposent sur l'immersion du joueur dans la peau de Samus, Metroid Prime 4 manque cruellement de réalisme. Dès le départ, il paraît creux et invraisemblable, et je me suis rapidement désintéressé de l'histoire, ce qui est inhabituel pour cette franchise.

Bien sûr, il n'y a rien de mal à tenter de nouvelles expériences. Certains des plus grands jeux de Nintendo, comme Breath of the Wild ou Super Mario Galaxy, sont nés de la remise en question d'une formule existante. Le problème, c'est que Metroid Prime 4 semble vouloir être un jeu d'action à la première personne bien moins intéressant et plus daté, dépourvu de l'atmosphère si particulière de la série.

On perçoit quelques indices laissant entrevoir un contenu plus riche pour Beyond, comme une zone centrale proposant, entre autres, de l'exploration à bord d'un véhicule ressemblant à une moto. Mais si cette introduction est représentative du reste de l'expérience, je crains sérieusement que ce ne soit pas le Metroid que j'attendais."

Source : https://www.videogameschronicle.com/features/so-far-metroid-prime-4-doesnt-feel-like-metroid-at-all/
    tags :
    posted the 11/15/2025 at 06:45 PM by link49
    comments (7)
    51love posted the 11/15/2025 at 06:49 PM
    C'est aussi une des raisons qui m'a laissé un gout mitigé lors des trailers. Auparavant, on sentait vraiment l'immersion dans le casque de Samus, plus que sur les FPS de l'époque. J'ai eu l'impression qu'ici, le coté immersif etait moins prononcé qu'avant.
    narustorm posted the 11/15/2025 at 07:01 PM
    J'ai hâte sa commence a être long , perso je m'inquiète pas du tout !
    jenicris posted the 11/15/2025 at 07:14 PM
    Au contraire le dernier gameplay m'a rassuré
    ducknsexe posted the 11/15/2025 at 07:19 PM
    Il dit un peu de la merde. l immersion sera toujours present. Lui a pas vu qu il y a d autre petit morceau de video sur le site japonais du jeu, que Metroid ressemble toujours a un metroid avec pas mal de nouveauté et sincerement ça déboîte, Le hub centrale qui sera certainement le desert pour parcourir les différents zones. Justement. ce sont des zones gigantesque semi-ouvert. L atmosphere des metroid est toujours présents.
    akinen posted the 11/15/2025 at 08:25 PM
    Qu’il le finisse avant de se plaindre.

    Le nbr d’avis de testeurs ayant à peine une dizaine d’heure dans un jv…

    On a eu le même genre de truc sur Donkey kong. Au final, on a vu les retours généraux.

    Si le jeu est pourri, fini le puisque c’est ton métier et balances les vraies infos.
    jacquescechirac posted the 11/15/2025 at 08:27 PM
    ducknsexe Ouais 'fin, contrairement à toi, le gas y a joué.
    Il se trompe peut être, mais semble infiniment plus légitime que ce que tu écris mon pote
    mercure7 posted the 11/15/2025 at 08:44 PM
    jacquescechirac
