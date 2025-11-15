VGC a un avis contraire aux autres. Selon eux :
"On dit que les premières impressions sont trompeuses, et en tant que fan de Metroid Prime attendant avec impatience le premier opus depuis 18 ans, j'espère vraiment que ce que j'ai joué jusqu'à présent n'est pas représentatif du jeu final. Car pour moi, ça ne ressemble pas vraiment à Metroid.
Pour une série dont les origines reposent sur l'immersion du joueur dans la peau de Samus, Metroid Prime 4 manque cruellement de réalisme. Dès le départ, il paraît creux et invraisemblable, et je me suis rapidement désintéressé de l'histoire, ce qui est inhabituel pour cette franchise.
Bien sûr, il n'y a rien de mal à tenter de nouvelles expériences. Certains des plus grands jeux de Nintendo, comme Breath of the Wild ou Super Mario Galaxy, sont nés de la remise en question d'une formule existante. Le problème, c'est que Metroid Prime 4 semble vouloir être un jeu d'action à la première personne bien moins intéressant et plus daté, dépourvu de l'atmosphère si particulière de la série.
On perçoit quelques indices laissant entrevoir un contenu plus riche pour Beyond, comme une zone centrale proposant, entre autres, de l'exploration à bord d'un véhicule ressemblant à une moto. Mais si cette introduction est représentative du reste de l'expérience, je crains sérieusement que ce ne soit pas le Metroid que j'attendais."
Source : https://www.videogameschronicle.com/features/so-far-metroid-prime-4-doesnt-feel-like-metroid-at-all/
tags :
posted the 11/15/2025 at 06:45 PM by link49
Le nbr d’avis de testeurs ayant à peine une dizaine d’heure dans un jv…
On a eu le même genre de truc sur Donkey kong. Au final, on a vu les retours généraux.
Si le jeu est pourri, fini le puisque c’est ton métier et balances les vraies infos.
Il se trompe peut être, mais semble infiniment plus légitime que ce que tu écris mon pote