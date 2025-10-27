Naoki Hamaguchi, directeur de Final Fantasy 7 Remake et Final Fantasy 7 Rebirth, est clairement un homme de bon goût si l'on en croit ses propres jeux. Mais s'il subsistait un doute, il a également déclaré que Clair Obscur: Expedition 33 était son jeu de l'année.
Interrogé par GamesRadar+ sur son jeu préféré de 2025 jusqu'à présent, le directeur de la trilogie FF7 Remake a répondu que son GOTY s'agissait du premier titre de Sandfall Interactive. « C'est un excellent jeu qui mériterait le titre de Jeu de l'année », nous a-t-il confié. « J'aimerais bien qu'ils l'obtiennent. »
Bien sûr, il a critiqué le système de combat au tour par tour de style JRPG d'Expedition 33 et la « nouvelle tournure » apportée au genre par ses parades rapides, mais Hamaguchi a également soutenu que le combat « ne devrait pas être trop mis en avant », car « ce qui rend ce jeu si bon, c'est qu'il réunit tous les éléments avec justesse et qu'il les équilibre avec un niveau de qualité élevé ».
Source : https://www.gamesradar.com/games/jrpg/clair-obscur-expedition-33-is-final-fantasy-7-rebirth-directors-goty-pick-and-not-just-because-it-features-jrpg-inspired-combat-it-gets-all-of-the-elements-in-it-right/
posted the 10/27/2025 at 08:01 AM by link49
Silksong et Hadès je veux pas en parler en mal car ils sont très bien. Mais ils n’ont pas les épaules pour inquiéter Clair Obscur. Ils n’ont pas eu le même buzz, ils ont pas mis un coup de pied dans la fourmilière comme le jeu de Sandfall.
link49 Franchement moi qui suis plus très souvent impressionné après plus de 20 ans de gaming, il m’a retourné. Ça faisait longtemps que je m’étais plus dit « Ok ce jeu là mérite bel et bien ses galons ». Et c’est super.
jacquescechirac J’ai rien contre Silksong mais j’aime bien cet humour matinal !
Et j'en reste a penser que les gameplay stratégique dépasseront toujours en terme creatif et de richesse, les jeux d'action
Il faut absolument les récompenser pour envoyer un signal à l’industrie !
Faut que certains gardent à l’esprit que GOTY 2025 ne veut pas dire meilleur jeu du monde ou exempt de defauts, il a pas pal de defauts mais quand t’additionnes toutes ses qualités (DA, OST, gameplay, scenario, chara design,..) => goty pour moi
Et maintenant (fin octobre) peut réellement parler de GOTY.
Maintenant ça reste mon GOTY aussi. Une année décevante a mes yeux.
Rien que le fait de pouvoir finir le jeu en ne faisant que des contres j'appelle pas ça un RPG. Ne parlons pas de la moitié des rewards osef sur la map comme les skins ou les vinyles pour faire du remplissage ou de l’équilibrage complétement flingué (le boss de fin que tu two shot sans technique cheaté, pardon quoi).