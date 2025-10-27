Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
4
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
[Naoki Hamaguchi] Malgré ses critiques, Clair Obscur : Expedition 33 est son GOTY 2025
Naoki Hamaguchi, directeur de Final Fantasy 7 Remake et Final Fantasy 7 Rebirth, est clairement un homme de bon goût si l'on en croit ses propres jeux. Mais s'il subsistait un doute, il a également déclaré que Clair Obscur: Expedition 33 était son jeu de l'année.



Interrogé par GamesRadar+ sur son jeu préféré de 2025 jusqu'à présent, le directeur de la trilogie FF7 Remake a répondu que son GOTY s'agissait du premier titre de Sandfall Interactive. « C'est un excellent jeu qui mériterait le titre de Jeu de l'année », nous a-t-il confié. « J'aimerais bien qu'ils l'obtiennent. »

Bien sûr, il a critiqué le système de combat au tour par tour de style JRPG d'Expedition 33 et la « nouvelle tournure » apportée au genre par ses parades rapides, mais Hamaguchi a également soutenu que le combat « ne devrait pas être trop mis en avant », car « ce qui rend ce jeu si bon, c'est qu'il réunit tous les éléments avec justesse et qu'il les équilibre avec un niveau de qualité élevé ».

Source : https://www.gamesradar.com/games/jrpg/clair-obscur-expedition-33-is-final-fantasy-7-rebirth-directors-goty-pick-and-not-just-because-it-features-jrpg-inspired-combat-it-gets-all-of-the-elements-in-it-right/
    posted the 10/27/2025 at 08:01 AM by link49
    comments (16)
    grundbeld posted the 10/27/2025 at 08:17 AM
    En même temps s’il est pas GOTY, ce sera un des plus grands braquages de l’histoire de cette industrie.
    link49 posted the 10/27/2025 at 08:18 AM
    grundbeld C'est clair. Il le mérite amplement.
    jacquescechirac posted the 10/27/2025 at 08:20 AM
    grundbeld si c'est Silksong, là ce serait VRAIMENT lr plus gros braquage de l'année, devant le Louvre !
    sonilka posted the 10/27/2025 at 08:26 AM
    grundbeld ce n'est qu'une récompense marketing. Ensuite si CO a plein de qualités, il a aussi pas mal de défauts. Enfin ce n'est pas comme si l'année en cours avait accouché de peu de titres d'excellentes factures. Rien qu'en septembre on a eu droit à Silksong et Hadès 2. Bref qu'il gagne ou pas n'a strictement aucune importance, les développeurs ont deja eu leur récompense : leur jeu est un succès et ils se sont faits un nom dans l'industrie.
    kikoo31 posted the 10/27/2025 at 08:33 AM
    jacquescechirac putain pas mal
    grundbeld posted the 10/27/2025 at 08:35 AM
    sonilka Sur le fond tu n’as pas tort mais les qualités de Clair Obscur sont telles que ça oblitère ses défauts, qui sont par ailleurs assez secondaires quand on y réfléchit. Et marketing ou non, le rituel GOTY est maintenant ancré dans la culture gaming. Les joueurs regardent mais également les gens qui ont du pognon. Et si un jeu doit être mis en avant, montrer l’exemple, c’est bien Clair Obscur. Pour tout ce qu’il représente.

    Silksong et Hadès je veux pas en parler en mal car ils sont très bien. Mais ils n’ont pas les épaules pour inquiéter Clair Obscur. Ils n’ont pas eu le même buzz, ils ont pas mis un coup de pied dans la fourmilière comme le jeu de Sandfall.

    link49 Franchement moi qui suis plus très souvent impressionné après plus de 20 ans de gaming, il m’a retourné. Ça faisait longtemps que je m’étais plus dit « Ok ce jeu là mérite bel et bien ses galons ». Et c’est super.

    jacquescechirac J’ai rien contre Silksong mais j’aime bien cet humour matinal !
    keiku posted the 10/27/2025 at 08:49 AM
    il devrait s'en inspirer, petit budget mais grand succès et pas l'inverse

    Et j'en reste a penser que les gameplay stratégique dépasseront toujours en terme creatif et de richesse, les jeux d'action
    ouken posted the 10/27/2025 at 09:09 AM
    normal il tue de A a Z
    killia posted the 10/27/2025 at 09:22 AM
    ouken de Z à A plutôt
    akinen posted the 10/27/2025 at 09:32 AM
    Silksong et clairs obscure sont des œuvres de giga passionnés non corrompus pas les travers de l’industrie, à l’image de Baldur’s gate 3.

    Il faut absolument les récompenser pour envoyer un signal à l’industrie !
    wickette posted the 10/27/2025 at 09:48 AM
    Clairement le mien aussi

    Faut que certains gardent à l’esprit que GOTY 2025 ne veut pas dire meilleur jeu du monde ou exempt de defauts, il a pas pal de defauts mais quand t’additionnes toutes ses qualités (DA, OST, gameplay, scenario, chara design,..) => goty pour moi
    dalbog posted the 10/27/2025 at 10:03 AM
    Hades 2 rigole dans son coin...
    gasmok2 posted the 10/27/2025 at 10:18 AM
    C'est mon GOTY également.
    Et maintenant (fin octobre) peut réellement parler de GOTY.
    jenicris posted the 10/27/2025 at 11:16 AM
    Il a raison le jeu mérite des critiques. Il est pas sans défaut loin de là
    Maintenant ça reste mon GOTY aussi. Une année décevante a mes yeux.
    mercure7 posted the 10/27/2025 at 12:07 PM
    keiku Ils ont fait le FF qu'on était en droit d'attendre de SE, et qui ne venait pas, trop occupés à étirer FF7 car c'est leur poule aux oeufs d'or, et incapable de se renouveler correctement (FF16, même s'il a des qualités, on est à mille années lumière en terme de contenu optionnel / exploration avec rewards intéressants / itemisation / etc, d'Expedition 33)
    guiguif posted the 10/27/2025 at 12:17 PM
    GOTY par défaut car il n'y a rien eu de folichon cette année, mais jeu loin d’être si parfait/marquant.
    Rien que le fait de pouvoir finir le jeu en ne faisant que des contres j'appelle pas ça un RPG. Ne parlons pas de la moitié des rewards osef sur la map comme les skins ou les vinyles pour faire du remplissage ou de l’équilibrage complétement flingué (le boss de fin que tu two shot sans technique cheaté, pardon quoi).
