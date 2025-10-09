Lors d'une interview par MinnMax, on apprend selon Nate Fox, le directeur de Ghost of Yotei, que seul 10% des membres de Sucker Punch seraient vraiment enthousiastes à l'idée de développer un nouveau jeu Sly Cooper.
"Cela fait longtemps que Sly Cooper est sorti", les équipes sont passées à autre chose.
dommage car Sly est vraiment une excellente saga.
adieux Sucker Punch.
vendez au moins la licence à Nintendo ou autre mais laissez mourrir des licences comme ça c'est tellement triste
Dommage
brook1 Qu'on laisse d'abord Asobi s'occuper d'Ape Escape.
ça me manque un peu cette époque.
La PS1 avait bien plus de variété.
Sur PS2 Sony a sortie la triplette des jeux de plateformes (Jack&Daxter, Ratchet&Clank, Sly Racoon), mais pour le reste c'est clairement en dessous (moins de RPG, moins de jeux de courses). A la place se fut le développement de l'eyetoy, et autres joyeuseté pourrave à micro (singstar).
supasaiyajin
Non c'est mieux d'investir des milliards pour racheter bungie, financer 20 live-services et en annuler 15 (fairgame$ je la sens venir l'annulation aussi)
L'important c'est qu'ils fassent ce qui leur plaît. Ils ont lancé InFamous, puis Ghost of qui sont de belles licences. Donc je leur fait confiance pour la suite
Quand on voit le succès du reboot de Crash, c
c'est vraiment con
C'est un syndrome qui est commun avec tous les studio occidentaux aujourd'hui, embourbé dans le "AAAAA" et le jeu service il n'y a plus de place pour les licences qui ont fait les bons jours de ces studios.
Merci les studios japonais de savoir se renouveler, qu'on aime ou pas.
A gerber ces devs !
Le nom du studio est resté, pas le talent.
En dehors de ça, tout ce que tu as dis dans ton post précédemment est factuellement faux donc la prochaine fois que tu veux critiquer un jeu, essaye d'y jouer un minimum.
- Il n'y a aucun QTE dans le gameplay de GOT.
- Il y a de nombreux panorama magnifique parfaitement accessible partout sur la carte.
- Les assets copiés collés sont présents dans tous les jeux (surtout open world) donc argument invalide. En + chaque zone du jeu est très différente avec des biomes variés (forêt/marécage/montagne).
- La colométrie du jeu FAIT partie de la direction artistique.
- En mode de difficulté létal, tu peux littéralement te faire two-shot par des ennemis random, donc dire que le jeu est d'une facilité déconcertante prouve que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles.
c'est factuellement vrai
Il y a de nombreux panorama magnifique parfaitement accessible partout sur la carte.
non, les panorama ne sont pas atteignable
- Les assets copiés collés sont présents dans tous les jeux (surtout open world) donc argument invalide. En + chaque zone du jeu est très différente avec des biomes variés (forêt/marécage/montagne).
seulement dans les jeux pauvre artistiquement parlant (ce qui est en effet le cas de la majorité des open world)
La colométrie du jeu FAIT partie de la direction artistique.
oui, c'est pour ca que je la site en point positif (vu les rare qu'il en possède)
-En mode de difficulté létal, tu peux littéralement te faire two-shot par des ennemis random, donc dire que le jeu est d'une facilité déconcertante prouve que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles.
bien sur mais vu que tu peux les one shoot avant même que le combat ne commence, c'est bien beau que les ennemi soit fort encore faut il les combatre et pas les one shoot,et ca ne change rien a la richesse du gameplay qui est ultra pauvre
Donc en résumé:
Tu sais pas ce que c'est un QTE.
Tu ne sais pas qu'il n'y a pas une seule récompense GOTY officielle, mais une multitude à travers différents médias.
Tu me contredis en disant juste "non" comme un imbécile sans appuyer avec le moindre argument, fait ou exemple.
Tu oses parler de gameplay pauvre alors qu'il y a littéralement 4 postures de combat au style différent en fonction des armes ennemies, plein d'outils/armes secondaires (arcs, sarbacane, kunai, fumigène, bombe explosive, lame enflammée, capacités spéciales avec combo, mode fantôme et j'en passe)
En bref tu dis que de la merde, tu sais ni débattre ni avoir un raisonnement cohérent ou censé, et tu sais même pas écrire correctement alors que tu as 40 piges, additionné tout ça on peut affirmer que tu as probablement un QI très limité et donc ça explique bien toutes les bêtises que tu débites.
Balek de Infamous et cie.
Tu ne sais pas qu'il n'y a pas une seule récompense GOTY officielle, mais une multitude à travers différents médias.
Tu me contredis en disant juste "non" comme un imbécile sans appuyer avec le moindre argument, fait ou exemple.
il y a plusieurs nomination, mais il n'y a qu'un seul goty officiel c'est celui des game award... et tu me contredis en disant que c'est possible alors que ca ne l'est pas sans appuyer aucun argument ou exemple... retourne pas les roles... c'est a toi de prouver que c'est possible et pas l'inverse...
Tu oses parler de gameplay pauvre alors qu'il y a littéralement 4 postures de combat au style différent en fonction des armes ennemies
exactement 4 posture de combat pour 4 ennemis (+ les boss) oui le bestiaire du jeu c'est 4 pauvres ennemis qui revienne en boucle pendant 60 h... j'ai jamais vu un jeu aussi pauvre...
plein d'outils/armes secondaires (arcs, sarbacane, kunai, fumigène, bombe explosive, lame enflammée, capacités spéciales avec combo, mode fantôme et j'en passe)
c'est bien beau mais totalement inutile vu que non indispenssable pour finir le jeu, pire l'emploi est plus contraignant et lent que d'y allez a la bourrin, au mieux tu utilise l'arc pour head shoot 90% des mec dans des camps tous semblable vu que l'IA est proche du zero
En bref tu dis que de la merde, tu sais ni débattre ni avoir un raisonnement cohérent ou censé, et tu sais même pas écrire correctement alors que tu as 40 piges, additionné tout ça on peut affirmer que tu as probablement un QI très limité et donc ça explique bien toutes les bêtises que tu débites.
l'insulte, c'est la preuve que tu n'as aucun argument valable, mais je t'en veux pas , on les reconnait de loin les gens comme toi... en bon fanboy incapable de reconnaitre de quoi est fait un jeu... tu as le droit d'aimer le jeu , mais en terme qualitatif c'est un étron
J'ai rejoué là pour préparer le Yotei, il ya aucun QTE dans le jeu hormis le tutoriel et les mini jeu des bambous
Tu es vraiment un comique, d'ailleurs ça me rappelle de FF7 remake que je viens de replatiner, tu as tout faux encore
Oui c'est bien tu es allé voir la définition wikipédia, maintenant c'est quoi le rapport avec le gameplay de GOT ? Aucun
il y a plusieurs nomination, mais il n'y a qu'un seul goty officiel c'est celui des game award... et tu me contredis en disant que c'est possible alors que ca ne l'est pas sans appuyer aucun argument ou exemple... retourne pas les roles... c'est a toi de prouver que c'est possible et pas l'inverse...
Non c'est faux, il y a aussi les D.I.C.E. Awards, les Golden Joystick Awards, les BAFTA et bien d'autres.
Il n'y a aucun titre GOTY "officiel" mais une multitude. Tu es dans l'affirmation sans rien prouver, on dirait un gros autiste.
Et concernant les Game Awards que tu cites, les joueurs ont choisi GOT en tant que jeu de l'année comme je l'ai dit juste avant, ça serait bien que tu apprennes à lire.
Moi j'ai rien à te prouver du tout, j'ai avancé mes arguments et mes sources contrairement à toi qui est uniquement dans l'affirmation sans t'appuyer sur quoi que ce soit. Prouve moi qu'il y a un seul titre de GOTY officiel vas y j'attends.
exactement 4 posture de combat pour 4 ennemis (+ les boss) oui le bestiaire du jeu c'est 4 pauvres ennemis qui revienne en boucle pendant 60 h... j'ai jamais vu un jeu aussi pauvre...
4 ennemis ok t'es juste un troll en fait, mais je vais te feed pour montrer aux autres à quel point tu es ridicule.
c'est bien beau mais totalement inutile vu que non indispenssable pour finir le jeu, pire l'emploi est plus contraignant et lent que d'y allez a la bourrin, au mieux tu utilise l'arc pour head shoot 90% des mec dans des camps tous semblable vu que l'IA est proche du zero
Quand tu joues en mode facile ou normal oui. Visiblement tu étais même pas au courant qu'il y avait un mode hard ni létal. En mode létal tu te fais punir à la moindre erreur c'est game over. Donc quand tu parles de "facilité déconcertante" tu as 0 crédibilité. Tu sais ni argumenter ni faire des phrases correctes et tu va nous faire croire que tu as roulé sur le jeu en mode létal ? Mdr
l'insulte, c'est la preuve que tu n'as aucun argument valable, mais je t'en veux pas , on les reconnait de loin les gens comme toi... en bon fanboy incapable de reconnaitre de quoi est fait un jeu... tu as le droit d'aimer le jeu , mais en terme qualitatif c'est un étron
Aucune insulte, seulement la conclusion logique de mon jugement envers toi. Ce n'est pas une insulte que d'avancer des faits. Tu es bête, tu n'a aucun arguments, tu affirmes des choses fausses gratuitement sans t'appuyer sur rien.
Quand on te dis par A + B en quoi tu as tort en citant des exemples précis ou des faits, tu réponds comme un autiste "non c'est moi qui ai raison" sans rien avancer derrière.
Incapable d'avoir un raisonnement constructif => capacité intellectuelle limitée.
En attendant GOT c'est une nouvelle licence sortie de nulle part qui a fait 13 millions de ventes, unanimement salué par la presse et les joueurs (GOTY aux games awards), récompensé aussi au japon qui sont pourtant en général pas du tout friand des jeux produit par les occidentaux. Il y a sa "suite" qui sort le mois prochain + un film en cours de production.
Ca fait beaucoup pour un "étron".
Quel jeu innove maintenant ? Les jeux de courses, tu freine, tu accelere, tu tourne, ca n'innove pas.
Les jeux de Foot ? Tu tire, tu passes, tu tacles... Ca n'innove pas
Les FPS ? Tu tirs, tu recharges, tu vises, ca n'innove pas...
So what ?
Par contre comparer Ben Laden ou Hitler a Kirk faut le faire quand meme...