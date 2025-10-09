profile
all
Sucker Punch n'est pas interéssé par faire un nouveau Sly Cooper


Lors d'une interview par MinnMax, on apprend selon Nate Fox, le directeur de Ghost of Yotei, que seul 10% des membres de Sucker Punch seraient vraiment enthousiastes à l'idée de développer un nouveau jeu Sly Cooper.

"Cela fait longtemps que Sly Cooper est sorti", les équipes sont passées à autre chose.
https://x.com/realradec/status/1965403230873243794
    posted the 09/10/2025 at 05:00 PM by guiguif
    comments (60)
    zekk posted the 09/10/2025 at 05:04 PM
    Dommage
    malroth posted the 09/10/2025 at 05:09 PM
    et bah moi je ne suis pas du tout interessé par leur ghost of yotei.

    dommage car Sly est vraiment une excellente saga.

    adieux Sucker Punch.

    vendez au moins la licence à Nintendo ou autre mais laissez mourrir des licences comme ça c'est tellement triste
    natedrake posted the 09/10/2025 at 05:11 PM
    Et pourtant, un Sly sur PS5, ça aurait de la gueule.
    ducknsexe posted the 09/10/2025 at 05:13 PM
    Une licence sympa le Sly
    brook1 posted the 09/10/2025 at 05:13 PM
    Sony devrait essayer de faire un truc avec Asobi pour Sly
    akinen posted the 09/10/2025 at 05:15 PM
    Pfffuiii. Mieux vaut continuer dans une licence générique au possible au lieu de sortir un jeu de plateforme d’aventure ultra original dans ses mécaniques (parodie de casse).

    Dommage
    altendorf posted the 09/10/2025 at 05:16 PM
    C'est pas nouveau, déjà en 2022, Sucker Punch avait fait un communiqué sur le sujet suite aux pseudos infos de Nick Baker : "Comme nos jeux continuent de grandir en termes d’échelle et de complexité, ils requièrent toute l’attention de notre studio. Etant donné que nous nous concentrons sur notre projet actuel, nous n’avons pas l’intention de revisiter Sly Cooper ou inFamous pour le moment, et aucun autre studio ne travaille actuellement sur des projets liés à nos licences. Nos personnages sont très spéciaux et nous tiennent à cœur, alors même si nous ne dirons jamais non à la réouverture de ces portes un jour, il n’y a pour l’instant aucun jeu inFamous ou Sly Cooper en développement."

    brook1 Qu'on laisse d'abord Asobi s'occuper d'Ape Escape.
    guiguif posted the 09/10/2025 at 05:16 PM
    Perso j'ai jamais accroché à part au premier.
    keiku posted the 09/10/2025 at 05:20 PM
    J’entend le désespoir de tous les fans de la licence... tellement mieux artistiquement et creativement que les ghost of assassin creed...
    metroidvania posted the 09/10/2025 at 05:27 PM
    Tant mieux . Faites les remakes des 2 infamous svp ceux de la ps3
    malroth posted the 09/10/2025 at 05:30 PM
    cette licence rappel vraiment l'age d'or de la ps2 et ps3, yavait tellement de variété dans les jeux sony.

    ça me manque un peu cette époque.
    akinen posted the 09/10/2025 at 05:34 PM
    keiku et le teaser du film qui ne sortira finalement jamais, avait l’air incroyable
    yanssou posted the 09/10/2025 at 05:43 PM
    Ça sera donc le retour de infamous.
    brook1 posted the 09/10/2025 at 05:50 PM
    altendorf L'un n'empêche pas l'autre
    ioda posted the 09/10/2025 at 05:58 PM
    malroth yavait tellement de variété dans les jeux sony

    La PS1 avait bien plus de variété.

    Sur PS2 Sony a sortie la triplette des jeux de plateformes (Jack&Daxter, Ratchet&Clank, Sly Racoon), mais pour le reste c'est clairement en dessous (moins de RPG, moins de jeux de courses). A la place se fut le développement de l'eyetoy, et autres joyeuseté pourrave à micro (singstar).
    supasaiyajin posted the 09/10/2025 at 07:21 PM
    Mouais, dommage. J’aime beaucoup les licences PlayStation actuelles, mais ce serait top qu’ils aient des petites équipes dans chaque studio pour bosser sur des jeux comme AstroBot, Ratchet ou Sly Cooper. Ce type de jeux manque cruellement.
    yogfei posted the 09/10/2025 at 07:24 PM
    keiku J'aime beaucoup la série sly, mais ghost of yotei est un bijou, artistiquement, avec un sytème de combat précis et intelligent, qu'ils filent sly a asobi ils sauront faire
    guiguif posted the 09/10/2025 at 07:31 PM
    yogfei Je ne pense pas qu'Asobi en ai quelque chose a faire de Sly non plus, ils vont surement plutôt partir sur du Ape Escape comme le dit altendorf si ils reprennent une license.
    kurosu posted the 09/10/2025 at 07:37 PM
    Je préfère largement les Ghost que les Sly
    shambala93 posted the 09/10/2025 at 07:46 PM
    Ouais j’avais Vraiment adoré mais ça respire trop une période lointaine. C’est terminé les mascottes humanoïdes, c’est même un peu ringard.
    wickette posted the 09/10/2025 at 07:50 PM
    Jamais accroché perso mais dommage pour les fans

    supasaiyajin
    Non c'est mieux d'investir des milliards pour racheter bungie, financer 20 live-services et en annuler 15 (fairgame$ je la sens venir l'annulation aussi)
    maxx posted the 09/10/2025 at 08:12 PM
    J'ai jamais spécialement accroché a Sly mais bon ça aurait pu être sympa pour ceux qui aiment.

    L'important c'est qu'ils fassent ce qui leur plaît. Ils ont lancé InFamous, puis Ghost of qui sont de belles licences. Donc je leur fait confiance pour la suite
    bladagun posted the 09/10/2025 at 08:26 PM
    Et ben je prend plus GOT, boycott, qu'ils aillent se faire mettre
    belmoncul posted the 09/10/2025 at 09:07 PM
    QUEL DOMMAGE...
    Quand on voit le succès du reboot de Crash, c
    c'est vraiment con
    ravyxxs posted the 09/10/2025 at 09:15 PM
    Tant mieux, y a plus de public pour ça, Astro est une exception, y a qu'à voir des licences comme LBP,sackboy, qui floppe tout simplement à présent. Sly ça aurait été la même.
    masharu posted the 09/10/2025 at 09:47 PM
    ravyxxs Ça flop parce que ces jeux sont mauvais.

    C'est un syndrome qui est commun avec tous les studio occidentaux aujourd'hui, embourbé dans le "AAAAA" et le jeu service il n'y a plus de place pour les licences qui ont fait les bons jours de ces studios.

    Merci les studios japonais de savoir se renouveler, qu'on aime ou pas.
    vyse posted the 09/11/2025 at 06:31 AM
    wickette je te juuuure ! C'est tellemennnnnt ça ;
    khazawi posted the 09/11/2025 at 06:31 AM
    masharu Astro Bot est un très bon jeu et pourtant les ventes ne sont pas incroyables.
    rider288 posted the 09/11/2025 at 07:10 AM
    Team Astro pour faire un nouveau Sly
    gasmok2 posted the 09/11/2025 at 07:18 AM
    C'est vraiment dommage c'est une licence que j'aime beaucoup et je pense qu'on a un retour des jeux de plateforme.
    keiku posted the 09/11/2025 at 07:19 AM
    yogfei ghost est une purge sur toute les points, le gameplay qui se joue avec les pieds a base de qte sans aucune profondeur et d'un facilité déconcertante, le gameplay est vraiment un point faible sur ce jeu, et le monde est fait des même asset copié coller en chaine, avec a quelque rare endroit des vue panoramique (inacessible cela dit en passant), non artistiquement parlant ghost n'est pas terrible, alors oui il a une belle palette de couleur ce qui change des jeux grisonant qu'on a l'habitude de voir mais c'est limité a ca
    nikolastation posted the 09/11/2025 at 07:24 AM
    metroidvania yanssou Y'a clairement moyen de sortir un nouvel opus InFamous. Les bases du gameplay sont connues, suffit de proposer un nouveau héros. Et s'ils doutent de la notoriété de la licence, suffit de nous sortir un InFamous Second Son remaster et ce sera plié.
    syfer posted the 09/11/2025 at 07:26 AM
    keiku Et pourtant c'est le GOTY 2020 (player choice)
    akinen posted the 09/11/2025 at 07:26 AM
    nikolastation Si CONKERAX ne te rebute pas, il a sortit une vidéo il y a peu sur Infamous et revient sur les faits qui montrent que Tucker Punch en a fini avec la licence
    nikolastation posted the 09/11/2025 at 07:29 AM
    akinen Ah ouais ? Vazy balance, j'irai voir. Thankx
    nyseko posted the 09/11/2025 at 07:29 AM
    Quel mauvais choix...
    shambala93 posted the 09/11/2025 at 07:38 AM
    Des devs de Sucker Punch se réjouissent de la mort de Charlie Kirk…

    A gerber ces devs !
    keiku posted the 09/11/2025 at 07:59 AM
    syfer non c'est the last of us part 2 (mais bon en même temps surement une des pire année pour les goty) en plus d'être la pire année existante en terme de goty vu qu'aucun jeu ne s'est démarquer sur l'année a tel point que c'est une suite qui a été choisie

    il a même moins de nomination qu'hades (que j'ai trouvé surcoté également mais au dessus de ghost et tlou2 quand même)
    sardinecannibale posted the 09/11/2025 at 08:14 AM
    Je préfère qu'ils ne le fassent pas. Comme je préfère que Naughty Dog laisse à jamais Jak et Daxter où ils sont.
    Le nom du studio est resté, pas le talent.
    syfer posted the 09/11/2025 at 08:16 AM
    keiku Ca dépend de quel GOTY on parle. Le GOTY "presse" c'est LOU2, mais le GOTY "joueur" c'est bien GOT qui a remporté le titre au Game Awards, sachant que c'est le seul prix voté à 100 % par les joueurs donc bien + crédible et impartial que la presse JV corrompue jusqu'à la moelle.

    En dehors de ça, tout ce que tu as dis dans ton post précédemment est factuellement faux donc la prochaine fois que tu veux critiquer un jeu, essaye d'y jouer un minimum.

    - Il n'y a aucun QTE dans le gameplay de GOT.
    - Il y a de nombreux panorama magnifique parfaitement accessible partout sur la carte.
    - Les assets copiés collés sont présents dans tous les jeux (surtout open world) donc argument invalide. En + chaque zone du jeu est très différente avec des biomes variés (forêt/marécage/montagne).
    - La colométrie du jeu FAIT partie de la direction artistique.
    - En mode de difficulté létal, tu peux littéralement te faire two-shot par des ennemis random, donc dire que le jeu est d'une facilité déconcertante prouve que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles.
    keiku posted the 09/11/2025 at 08:25 AM
    syfer il n'y a qu'un seul goty...

    En dehors de ça, tout ce que tu as dis dans ton post précédemment est factuellement faux donc la prochaine fois que tu veux critiquer un jeu, essaye d'y jouer un minimum.

    c'est factuellement vrai

    - Il n'y a aucun QTE dans le gameplay de GOT.

    ce n'est base que sur ca, les duel, les entrée en combat qui te font one shoot les perso, on appelle ca des qte...

    Il y a de nombreux panorama magnifique parfaitement accessible partout sur la carte.

    non, les panorama ne sont pas atteignable


    - Les assets copiés collés sont présents dans tous les jeux (surtout open world) donc argument invalide. En + chaque zone du jeu est très différente avec des biomes variés (forêt/marécage/montagne).

    seulement dans les jeux pauvre artistiquement parlant (ce qui est en effet le cas de la majorité des open world)

    La colométrie du jeu FAIT partie de la direction artistique.
    oui, c'est pour ca que je la site en point positif (vu les rare qu'il en possède)

    -En mode de difficulté létal, tu peux littéralement te faire two-shot par des ennemis random, donc dire que le jeu est d'une facilité déconcertante prouve que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles.

    bien sur mais vu que tu peux les one shoot avant même que le combat ne commence, c'est bien beau que les ennemi soit fort encore faut il les combatre et pas les one shoot,et ca ne change rien a la richesse du gameplay qui est ultra pauvre
    masharu posted the 09/11/2025 at 08:53 AM
    khazawi Ce n'est pas parce que c'est bon qu'il faut s'attendre à des ventes de blockbusters. Il y a des niches et faut juste savoir prévoir. Le tout est d'avoir une bon ratio investissement/bénéfices. C'est un succès pour Sony, pas de doute.
    syfer posted the 09/11/2025 at 08:54 AM
    keiku

    Donc en résumé:

    Tu sais pas ce que c'est un QTE.
    Tu ne sais pas qu'il n'y a pas une seule récompense GOTY officielle, mais une multitude à travers différents médias.
    Tu me contredis en disant juste "non" comme un imbécile sans appuyer avec le moindre argument, fait ou exemple.

    Tu oses parler de gameplay pauvre alors qu'il y a littéralement 4 postures de combat au style différent en fonction des armes ennemies, plein d'outils/armes secondaires (arcs, sarbacane, kunai, fumigène, bombe explosive, lame enflammée, capacités spéciales avec combo, mode fantôme et j'en passe)

    En bref tu dis que de la merde, tu sais ni débattre ni avoir un raisonnement cohérent ou censé, et tu sais même pas écrire correctement alors que tu as 40 piges, additionné tout ça on peut affirmer que tu as probablement un QI très limité et donc ça explique bien toutes les bêtises que tu débites.
    sonilka posted the 09/11/2025 at 09:07 AM
    Tu m'étonnes, c'est mieux de faire une version 1.5 de leur précédent jeu qui n'est rien d'autre qu'un monde ouvert ultra classique reprenant la formule Ubi.
    fiveagainstone posted the 09/11/2025 at 09:10 AM
    Dommage, c'est le type de jeux que je kiff. Et ça pourrait être magnifique sur ps5.

    Balek de Infamous et cie.
    keiku posted the 09/11/2025 at 09:54 AM
    syfer Tu sais pas ce que c'est un QTE.

    QTE quick time event, toute action devant être encoder par l’appuis d'une touche spécifique en un temps limité lors d'une phase de jeu spécifique pour produire une action spécifique (ici l'entrée en combat)

    c'est toi qui ne sais pas ce qu'est une qte

    Tu ne sais pas qu'il n'y a pas une seule récompense GOTY officielle, mais une multitude à travers différents médias.
    Tu me contredis en disant juste "non" comme un imbécile sans appuyer avec le moindre argument, fait ou exemple.

    il y a plusieurs nomination, mais il n'y a qu'un seul goty officiel c'est celui des game award... et tu me contredis en disant que c'est possible alors que ca ne l'est pas sans appuyer aucun argument ou exemple... retourne pas les roles... c'est a toi de prouver que c'est possible et pas l'inverse...

    Tu oses parler de gameplay pauvre alors qu'il y a littéralement 4 postures de combat au style différent en fonction des armes ennemies

    exactement 4 posture de combat pour 4 ennemis (+ les boss) oui le bestiaire du jeu c'est 4 pauvres ennemis qui revienne en boucle pendant 60 h... j'ai jamais vu un jeu aussi pauvre...

    plein d'outils/armes secondaires (arcs, sarbacane, kunai, fumigène, bombe explosive, lame enflammée, capacités spéciales avec combo, mode fantôme et j'en passe)

    c'est bien beau mais totalement inutile vu que non indispenssable pour finir le jeu, pire l'emploi est plus contraignant et lent que d'y allez a la bourrin, au mieux tu utilise l'arc pour head shoot 90% des mec dans des camps tous semblable vu que l'IA est proche du zero

    En bref tu dis que de la merde, tu sais ni débattre ni avoir un raisonnement cohérent ou censé, et tu sais même pas écrire correctement alors que tu as 40 piges, additionné tout ça on peut affirmer que tu as probablement un QI très limité et donc ça explique bien toutes les bêtises que tu débites.

    l'insulte, c'est la preuve que tu n'as aucun argument valable, mais je t'en veux pas , on les reconnait de loin les gens comme toi... en bon fanboy incapable de reconnaitre de quoi est fait un jeu... tu as le droit d'aimer le jeu , mais en terme qualitatif c'est un étron
    kurosu posted the 09/11/2025 at 10:03 AM
    keiku Clairement tu n'as pas joué au Ghost, donc arrête de parler sans rien connaître
    J'ai rejoué là pour préparer le Yotei, il ya aucun QTE dans le jeu hormis le tutoriel et les mini jeu des bambous
    Tu es vraiment un comique, d'ailleurs ça me rappelle de FF7 remake que je viens de replatiner, tu as tout faux encore
    syfer posted the 09/11/2025 at 10:32 AM
    keiku

    QTE quick time event, toute action devant être encoder par l’appuis d'une touche spécifique en un temps limité lors d'une phase de jeu spécifique pour produire une action spécifique (ici l'entrée en combat)

    c'est toi qui ne sais pas ce qu'est une qte

    Oui c'est bien tu es allé voir la définition wikipédia, maintenant c'est quoi le rapport avec le gameplay de GOT ? Aucun

    il y a plusieurs nomination, mais il n'y a qu'un seul goty officiel c'est celui des game award... et tu me contredis en disant que c'est possible alors que ca ne l'est pas sans appuyer aucun argument ou exemple... retourne pas les roles... c'est a toi de prouver que c'est possible et pas l'inverse...

    Non c'est faux, il y a aussi les D.I.C.E. Awards, les Golden Joystick Awards, les BAFTA et bien d'autres.
    Il n'y a aucun titre GOTY "officiel" mais une multitude. Tu es dans l'affirmation sans rien prouver, on dirait un gros autiste.
    Et concernant les Game Awards que tu cites, les joueurs ont choisi GOT en tant que jeu de l'année comme je l'ai dit juste avant, ça serait bien que tu apprennes à lire.

    Moi j'ai rien à te prouver du tout, j'ai avancé mes arguments et mes sources contrairement à toi qui est uniquement dans l'affirmation sans t'appuyer sur quoi que ce soit. Prouve moi qu'il y a un seul titre de GOTY officiel vas y j'attends.

    exactement 4 posture de combat pour 4 ennemis (+ les boss) oui le bestiaire du jeu c'est 4 pauvres ennemis qui revienne en boucle pendant 60 h... j'ai jamais vu un jeu aussi pauvre...

    4 ennemis ok t'es juste un troll en fait, mais je vais te feed pour montrer aux autres à quel point tu es ridicule.

    c'est bien beau mais totalement inutile vu que non indispenssable pour finir le jeu, pire l'emploi est plus contraignant et lent que d'y allez a la bourrin, au mieux tu utilise l'arc pour head shoot 90% des mec dans des camps tous semblable vu que l'IA est proche du zero

    Quand tu joues en mode facile ou normal oui. Visiblement tu étais même pas au courant qu'il y avait un mode hard ni létal. En mode létal tu te fais punir à la moindre erreur c'est game over. Donc quand tu parles de "facilité déconcertante" tu as 0 crédibilité. Tu sais ni argumenter ni faire des phrases correctes et tu va nous faire croire que tu as roulé sur le jeu en mode létal ? Mdr

    l'insulte, c'est la preuve que tu n'as aucun argument valable, mais je t'en veux pas , on les reconnait de loin les gens comme toi... en bon fanboy incapable de reconnaitre de quoi est fait un jeu... tu as le droit d'aimer le jeu , mais en terme qualitatif c'est un étron

    Aucune insulte, seulement la conclusion logique de mon jugement envers toi. Ce n'est pas une insulte que d'avancer des faits. Tu es bête, tu n'a aucun arguments, tu affirmes des choses fausses gratuitement sans t'appuyer sur rien.
    Quand on te dis par A + B en quoi tu as tort en citant des exemples précis ou des faits, tu réponds comme un autiste "non c'est moi qui ai raison" sans rien avancer derrière.
    Incapable d'avoir un raisonnement constructif => capacité intellectuelle limitée.

    En attendant GOT c'est une nouvelle licence sortie de nulle part qui a fait 13 millions de ventes, unanimement salué par la presse et les joueurs (GOTY aux games awards), récompensé aussi au japon qui sont pourtant en général pas du tout friand des jeux produit par les occidentaux. Il y a sa "suite" qui sort le mois prochain + un film en cours de production.

    Ca fait beaucoup pour un "étron".
    yanssou posted the 09/11/2025 at 10:33 AM
    nikolastation il faut ressortir la trilogie en remastered pour refaire découvrir la licence, en plus d'un nouvel épisode plus ambitieux. Second son est encore très beau même aujourd'hui.
    azerty posted the 09/11/2025 at 02:02 PM
    Un nouveau InFamous
    rider288 posted the 09/11/2025 at 05:11 PM
    Shambala93 Un dev de The coalition ( Gears of War ) a aimé le poste. Faut être précis quand on sort une info
    rider288 posted the 09/11/2025 at 05:14 PM
    Sonilka Tu veux mettre quoi d'autre dans un jeu de Samourai ? Des AK47, des Jet pack ?

    Quel jeu innove maintenant ? Les jeux de courses, tu freine, tu accelere, tu tourne, ca n'innove pas.
    Les jeux de Foot ? Tu tire, tu passes, tu tacles... Ca n'innove pas
    Les FPS ? Tu tirs, tu recharges, tu vises, ca n'innove pas...
    geneon posted the 09/11/2025 at 07:21 PM
    Au moins une petite compilation, je ne dirais pas non
