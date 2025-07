Lors de sa sortie en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a connu un désastre comme on en voit rarement dans l'industrie du jeu vidéo. Le jeu avait suscité un engouement incroyable, mais la version sortie était truffée de bugs et n'offrait pas les promesses promises. La situation de lancement était si désastreuse que Cyberpunk 2077 a été retiré des boutiques en ligne et que les plateformes offraient des remboursements aux joueurs sans poser de questions. C'était un véritable échec pour CD Projekt Red, mais plutôt que de laisser le jeu rester un désastre, l'équipe s'est immédiatement remise au travail pour corriger tout ce qu'elle pouvait.Malgré un temps considérable, CD Projekt Red a finalement complètement transformé Cyberpunk 2077, et même plus. Bugs corrigés, mécaniques grandement améliorées, etc. Lentement mais sûrement, le jeu a non seulement tenu ses promesses de lancement, mais les a largement dépassées. Dans une interview accordée au Mirror, Charles Tremblay, vice-président senior de la technologie chez CD Project Red, a pris le temps de revenir sur le lancement initial du jeu. Si ce souvenir est sans doute douloureux, il estime également que cette situation a été un mal pour un bien, car elle a permis de créer un jeu bien meilleur que prévu.Les fans de Nintendo ont été les plus chanceux, car ils ont pu éviter le lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Nous pouvons désormais jouer au jeu tel qu'il était initialement prévu grâce à la récente sortie de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Switch 2. Non seulement la version Switch 2 offre aux fans de Nintendo une expérience complète, mais elle ajoute également des fonctionnalités exclusives comme les commandes par mouvements, les éléments tactiles, le mode souris Joy-Con 2 et bien plus encore.Source : https://www.gonintendo.com/contents/51203-cd-projekt-red-things-cyberpunk-2077-is-better-because-of-its-disastrous-launch/