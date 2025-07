Comme j’ai essayé de l’expliquer plusieurs fois,, notamment lors des leaks du Tegra 239 — qui est effectivement devenu le GPU de la Switch 2.Ce n’est pas parce qu’il est limité par sa bande passante (problème pour atteindre de hautes résolutions natives), ni parce qu’il n’a "que" 3 TFLOPS face aux 4,2 TFLOPS d’une PS4 Pro, qu’il ne pourrait pas proposer une qualité d’image équivalente, voire même supérieure dans certains scénarios en comparaison d'une PS4 Pro, ou même à une Xbox Series S.Bon, après ce genre de propos qui m’ont valu d’être considéré comme un "fanboy" depuis fin 2023 par certainsmaintenant que l’on commence à avoir du concret avec certains jeux — notamment Street Fighter 6 ici — c’est intéressant de constater qu’effectivement :(le comparatif tourne même légèrement à l’avantage de la Switch 2 à mon sens), alors que cette dernière travaille, avant application du DLSS, sur une image en 540p !Deux choses :- Le DLSS a beau avoir déjà 6 ans (!!) beaucoup font encoreAppliquer; si le DLSS n’était pas utilisé, n'importe quel GPU Nvidia travaillerait sur une résolution bien supérieure,Sinon, son utilisation serait contre productive.- Le DLSS, de par son procédé de super sampling (l’IA est entraînée sur des images en très haute définition, type 16K), est une solution extrêmement puissante pour conserver les détails et agir comme anti-aliasing.Là où, sur console, les résolutions natives offrent régulièrement un rendu moins bon que sur PC à résolution équivalente. Mais pourquoi ?Parce qu’un bon anti-aliasing et le post-processing en général ont un coût, et que sur PC, depuis toujours, les algos d’AA ont été bien plus performants (et gourmands) que sur console.On se retrouve donc ici :(il suffit de voir l’aliasing de l’image de la Series S en 1080p pour s’en convaincre).De la même façon, le 4K natif de la PS5 met une claque aux autres versions consoles, mais reste comme souvent certainement assez loin du 4K PC natif + AA ou via DLSS.Places aux images (on peut oublier le rendu Serie S dans le comparatif, il est loin des capacités de la machine, cette version etant buggé au niveaux des textures, mais c'est malheureusement ce que propose Capcom aux joueurs(un peu plus sharp sur Switch 2, feuillage plus precis, meilleur AA sur les aretes, le bois)(meilleur AA sur la tour Eiffel sur la Switch 2, chaises et tables plus precises, plus sharp globalement)(barbelés plus precis sur Switch 2, plus sharp globalement mais aussi (du coup?) des ombres avec plus de bruit): une est en 1440p, et 2 autres sont en 1080p, dont une en "540p"Indice : la magie du DLSS)La vidéo ici :