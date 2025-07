Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2 et de Mario Kart World, l'un des principaux sujets de conversation parmi les fans de jeux vidéo est le nouveau prix de 80 $, qui semble devenir la norme dans toute l'industrie. Dans une vidéo récente, Shuhei Yoshida, ancien cadre de PlayStation, s'est entretenu avec Kit Ellis et Krysta Lang, anciens responsables des relations publiques de Nintendo, au sujet de ce nouveau prix.Au cours de la conversation, Yoshida a mentionné que, historiquement, le jeu vidéo était un loisir incroyablement abordable, l'industrie évitant largement les hausses de prix liées à l'inflation. Il a également souligné que certains jeux proposaient des versions plus chères, disponibles via des éditions deluxe, pouvant coûter jusqu'à 100 $, voire plus. S'il a souligné leur prix élevé, il a également précisé que « certains en voient l'intérêt et dépensent ces 100 $… à vous de voir si vous en voyez l'intérêt ou non ».Pour des jeux comme Mario Kart World, cependant, Yoshida a expliqué que le jeu justifiait son prix de 80 $ par la richesse de son contenu, capable de tenir les joueurs occupés pendant plusieurs heures. Il a également fait une comparaison avec le précédent jeu de la franchise, Mario Kart 8 Deluxe, qui fut l'un des titres les plus vendus sur la Switch originale depuis sa sortie.« Quand on regarde la valeur du divertissement offert par un bon jeu vidéo, comme Mario Kart 8, beaucoup de gens ont joué des heures et des heures sans aucun achat, et d'autres ont même payé pour des pistes supplémentaires », a déclaré Yoshida. « C'est donc vraiment le jeu qui décide, et il faut juger quel jeu offre le divertissement souhaité et voir s'il est judicieux de payer le prix dès le premier jour. Pour certains jeux, le prix baisse avec le temps.»Depuis que Nintendo a officiellement dévoilé Mario Kart World et son prix, l'entreprise est sur la défensive face aux critiques des fans de la franchise, qui la jugent trop chère, avec son prix de 80 $. Peu de temps après avoir dévoilé le jeu en avril, Bill Trinen, vice-président des produits et de l'expérience joueur de Nintendo of America, a expliqué comment la valeur offerte par Mario Kart World justifiait son prix.« Mais honnêtement », a expliqué Trinen, « c'est un jeu tellement vaste et vaste, et vous y trouverez tellement de petites choses à découvrir. Et il reste encore d'autres secrets qui, je pense, feront que les joueurs qui l'achèteront et y joueront découvriront probablement l'expérience Mario Kart la plus riche qu'ils aient jamais vécue. »Quant aux prix des autres titres Switch 2, comme les mises à niveau Nintendo Switch 2 Edition pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, respectivement à 70 $ et 80 $, Trinen a expliqué comment Nintendo évalue la valeur offerte par chaque jeu individuellement.« Eh bien, encore une fois, je dirais que nous analysons chaque jeu, son contenu et sa valeur, puis nous nous demandons : "Quel est le juste prix pour ce divertissement ?" », a-t-il déclaré.Source : https://gamingbolt.com/mario-kart-worlds-80-price-is-okay-because-of-amount-of-content-offered-former-playstation-exec/