Nintendo a publié aujourd'hui de nouvelles informations, vidéos et images du jeu d'action-aventure de plateforme 3D Donkey Kong Bananza, révélant des détails sur l'histoire du jeu, les capacités, les transformations, son jeu coopératif, ses objets de collection et bien plus encore. Place d'abord aux images :Nintendo a aussi dévoilé la jaquette finale de Donkey Kong Bananza. Mettant en valeur Pauline, qui remplace l'ancien rocher. Découvrez la nouvelle jaquette ci-dessous :Enfin, Nintendo a dévoilé les fonctionnalités amiibo du prochain Donkey Kong Bananza, notamment une toute nouvelle figurine Donkey Kong et Pauline, qui sortira en même temps que le jeu le 17 juillet :Le communiqué de presse de DK Bananza détaille les différents costumes que vous pouvez faire porter à DK et à Pauline, récemment révélée, qui confèrent à chaque personnage divers avantages ainsi qu'une lueur.Scanner le nouvel amiibo débloquera la robe de diva de Pauline (augmentant ainsi la probabilité d'apparition de disques après avoir vaincu des ennemis). [Mise à jour : les documents de presse de Nintendo indiquent que l'amiibo « permet de débloquer la robe de diva de Pauline en jeu en avance », ce qui indique que la robe n'est pas exclusive et sera disponible si vous ne possédez pas l'amiibo.]Source : https://www.gematsu.com/2025/06/donkey-kong-bananza-direct-details-story-abilities-transformations-co-op-play-collectibles-and-more/