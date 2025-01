La Nintendo Switch 2 permet de jouer à des jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2, ainsi qu'à des jeux Nintendo Switch physiques et numériques. Certains jeux Nintendo Switch peuvent ne pas être pris en charge ou entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Les détails seront communiqués sur le site Web de Nintendo à une date ultérieure.Sortie cette annéeJason Schreier:

Nintendo organisera également des événements Nintendo Switch 2 Experience, où les consommateurs pourront prendre en main la Nintendo Switch 2, dans des villes du monde entier. Villes d'accueil et calendrier de la Nintendo Switch 2 Experience. Toutes les dates sont locales. Amérique du Nord : New York, du 4 au 6 avril 2025 Los Angeles, du 11 au 13 avril 2025 Dallas, du 25 au 27 avril 2025 Toronto, du 25 au 27 avril 2025 Europe : Paris, 4-6 avril 2025 Londres, 11-13 avril 2025 Milan, 25-27 avril 2025 Berlin, 25-27 avril 2025 Madrid, 9-11 mai 2025 Amsterdam, 9-11 mai 2025 Océanie : Melbourne, 10-11 mai 2025 Asie : Tokyo (Makuhari), 26-27 avril 2025 Séoul, 31 mai-1er juin 2025 Hong Kong, à venir Taipei, à venir Un compte Nintendo est nécessaire pour participer à un événement Nintendo Switch 2 Experience. L'enregistrement des billets pour les consommateurs débutera prochainement.

