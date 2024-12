Salut mes amis lecteurs de Gamekyo,C'est moi, le détesté SuzuKube, celui qui fait grincer des dents avec ses articles très controversés (apparemment je trolle, mais je n'en suis pas sûr, me faudrait votre avis là-dessus). Aujourd'hui, je viens vous raconter une épopée bien différente : celle de mes cartons d'éditions collector. Oui, ces trésors de plastique et de carton que j'accumulais fièrement dans mon petit cocon. Mais l'heure est venue, chers amis, de tourner la page avec un coup de canon !Je jette tout, absolument tout, sans exception ni compassion. Pourquoi ? Parce que dans ma nouvelle maison, je vise le minimalisme avec passion. Plus d'étagères bondées, plus de cartons empilés, juste de l'espace et un mode de vie simplifié.À quoi bon garder ces objets encombrants ? Certes, ils racontaient une histoire, celle de mon amour pour les jeux vidéo. Mais ils étaient aussi le poids d'un passé que je ne veux plus traîner. Alors je dis : à bas les reliques, vive l'évolution, pour une nouvelle maison pleine de vision !Alors, si vous me croisez avec un sourire plus léger, c'est parce que j'ai troqué mes vieilleries contre une vie débarrassée de son superflu, avec du style épuré. Pourquoi ne pas aller encore plus loin et vendre mes éditions collector pour acheter une PS5 Pro Digital Edition ? Ne serait-ce pas l'aboutissement de la forme ultime du divertissement que l'on appelle jeu vidéo ?Et vous, minimalisme ou collectionnisme ? Dites-moi tout dans les commentaires avec franchise. Game over pour les cartons, mais on est reparti sur de bonnes bases pour de nouvelles aventures full Demat' (sauf sur la Switch parce que j'aime le goût des cartouches) !PS : Est-ce que ça c'est considéré comme du demat' ou du physique ?