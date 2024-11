La bataille des consoles continue de faire rage, et avec l'arrivée de nouveaux titres, les joueurs sont avides de comparer les performances techniques sur différentes plateformes. Dans cet article, nous allons examiner de plus près les spécifications techniques et les performances de la Xbox Series S, de la Xbox Series X, de la PS5, de la PS5 Pro et du PC pour le jeu "Les fourmis".La Xbox Series S offre une résolution dynamique de 1080p à 30 fps, avec des résolutions courantes oscillant entre 1080p et 972p. Bien qu'elle présente certains compromis habituels pour cette plateforme, notamment en termes de texturation et de niveau de détail, le niveau général reste satisfaisant. C'est une option abordable pour les joueurs qui ne recherchent pas nécessairement la plus haute fidélité graphique mais souhaitent tout de même profiter des derniers jeux.Ces deux consoles proposent une résolution dynamique de 2160p à 30 fps, avec des résolutions courantes allant de 1800p à 1440p. Elles offrent une expérience visuelle plus riche que la Series S, avec une meilleure fidélité graphique qui plaira aux joueurs à la recherche d'une immersion plus profonde.La PS5 Pro monte d'un cran en proposant les mêmes paramètres que la PS5 et la Xbox Series X, mais avec une fréquence d'images doublée à 60 fps. Cette amélioration de la fluidité est un atout majeur pour les joueurs qui valorisent une expérience de jeu plus lisse.Le PC, avec ses paramètres maximaux, une carte RTX 4000, un processeur i9 12900K et 32GB de DDR5, offre une résolution de 2160p avec DLSS 3. Il surpasse les consoles en termes de réglages dans certains domaines tels que les ombres, le niveau de détail ou la distance d'affichage. C'est la plateforme de choix pour les joueurs qui veulent pousser l'expérience visuelle au maximum.Toutes les plateformes utilisent Lumen comme système d'éclairage, mais aucune ne prend en charge le Ray-Tracing. "Les Fourmis" a su tirer parti des Megascans de manière remarquable, permettant aux joueurs de profiter de la photogrammétrie de la meilleure façon possible.Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépendra des priorités de chaque joueur. Que ce soit la performance, la fidélité graphique ou le coût, il y a une option pour tous. Et vous, chers lecteurs de Gamekyo, quelle est votre plateforme préférée pour "Les Fourmis" ?