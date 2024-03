Une question me taraude depuis un long moment:Pourquoi Sony se tire-t-il une balle dans le pied en dévoilant a date de fin de l'exclusivité de ses jeux tiers exclusifs a la PS5 ?Si on prend justement l'exemple de Final Fantasy VII Rebirth qui a toujours eu un gros "Non disponible sur d'autres formats avant le 29 Mai" sur ses trailers ou affiches quel intérêt aussi bien pour Sony que Square-Enix de faire ça a part perdre du pognon ? Surtout qu'on sait que les jeux resteront a première vue exclues consoles Sony, que ça ne concerne que le PC et qu'en plus la date de sortie sera beaucoup plus lointaine qu'annoncée comme pour Remake qui a mis 20 mois au lieu des 12 prévus.D'un coté Sony perd des ventes (consoles comme jeux) et de l'autre Square en perd tout autant car ils pourraient en vendre plusieurs fois a un même client en ne dévoilant pas que c'est une exclue limitée dans le temps.Nintendo dans le cas de ses partenariats a durée limitée notamment avec Square-Enix (comme Live a Live ou DQ11 S) ne fait jamais ça, alors pourquoi c'est le cas avec Sony ?