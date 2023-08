Hello ! Je suis interessé par la PlayStation Portal, qui est finalement pas trop chère quand je compare au prix de la DualSense Edge (239 €) ou même la Manette sans fil Xbox Elite Series 2 (169 €), et avec les solutions actuelle de streaming (Le Backbone One ), on peut jouer par exemple depuis son lieu de travail à ses jeux PS5 ! Ce qui est très pratique pour ne pas ramener sa console lors de sa pause du midi ^^ !Seul bémol, ça m'oblige à ramener ma manette de PS5, car le Backbone One PlayStation Edition n'est compatible qu'avec les iPhone, y'a pas de version Android, et je n'ai pas envie de passer chez Apple pour cela - j'aime bien mon Pixel 7.Ma question est : Est-ce que l'on peut, grâce à cet accessoire pour console PlayStation 5, contourner le DRM physique qu'est le disque Blu-Ray et donc lancer nos jeux acheté en version physique sans y insérer le disque ? Ca serait dommage, car ça réduirait grandement l'intérêt de cet accessoire PS5 à ceux qui ont majoritairement leur ludothèque en version physique (ou alors, ils ne pourront lancer que le jeu qu'ils ont dans le lecteur ou demander à quelqu'un à la maison de changer de disque).Après, ça se trouve, ça ne fonctionne pas comme la Backbone One avec obligation d'être sur le même réseau Wifi que la console, mais ça m'étonnerait, sinon ils auraient choisi une connexion au réseau en direct comme la Wii U - ici, il semblerait qu'on ait juste besoin d'une connexion Internet via le Wifi de 5Mbps minimum ^^ !