2 confirmations ( Hands On de IGN ) :- Vous pouvez jouer à votre PS5 en streaming depuis la PS Portal depuis n'importe quelle source Internet en Wifi avec un débit minimal de 5Mbit/s (15 Mbit/s recommandé) du côté de votre PS5 comme celui de votre PS Portal. Evidemment la latence dépendra de la qualité de votre connexion et de la distance, pas de magie à ce niveau, et ce n'est pas marketté comme tel - même si ça fonctionne techniquement.--- Officiellement, Sony précise dans son communiqué de presse :- Les casques sans fil PLAYSTATION LINK sont compatibles, mais pas les casques Bluetooth. Donc faudra racheter le casque Pulse Elite (149.99 € seulement) pour en profiter sans fil avec le PlayStation Pulse (qui a aussi une prise jack 3.5 au passage).D'ailleurs ce point ( PLAYSTATION LINK ) va en faveur d'une sortie assez proche de la "new PS5" (pas envie de l'appeler la Slim), qui devrait ( LOGIQUEMENT ) intégrer directement la technologie PlayStation Link qui nécessite un adaptateur USB sur la PS5 actuel (pas très classe ça). Après, j'comprends le retrait du Bluetooth, y'aurais des gens qui connecteraient leur Airpods Max sur la PS Portal et se plaindrait de la latence audio (ah ah ça lag de ouf sur la Switch depuis qu'ils le permettent), c'était le même souci sur Switch (même si finalement ils laissent le choix à l'utilisateur, ce qui est quand même mieux - les ROG CETERA fonctionnent bien avec la Switch par exemple).Bonus : Nioh en remote play depuis la PS5 sur un écran OLEDAu passage, Phil Spencer a parlé de pas mal de choses, dont Baldur Gates 3, Starfield et Redfall :Et, je ne sais pas de quand ça date, mais désormais, quand je lance ma Xbox Series S en remote play, elle reste totalement inerte (le bouton d'alimentation Xbox reste éteint, et la console ne fait pas de bruit de démarrage et ne projette aucune image. C'est marrant on dirait un ptit serveur Xbox Cloud perso et l'image est de très bonne qualité, Full HD 60 fps.MAJ : On peut jouer sans manette avec l'APP Remote Play sur Android / iOS avec des commandes tactiles (pareil j'sais pas depuis quand) ^^ !