The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom offre un vaste monde rempli de quêtes variées, d'énigmes stimulantes, de monstres féroces et de paysages uniques. En étroite collaboration avec Nintendo, nous avons créé ce guide complet et faisant autorité que le jeu mérite tant. Nous avons exploré toutes les fonctionnalités et facettes de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avec une seule mission : vous faire découvrir et apprécier chaque instant du jeu.





Le guide collector de Zelda: Tears of the Kingdom est disponible sur Amazon. Pas moins de 500 pages.