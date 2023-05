Sam Wing est un garçon plutôt naïf âgé de 10 ans vivant à Shanghai dans les années 1920. Il va faire la rencontre d'un Mogwai nommé Gizmo. Il fait également la connaissance d'Elle, une jeune voleuse vivant dans les rues. Les trois amis vont ensuite entreprendre un voyage périlleux à travers la campagne chinoise pour rendre Gizmo à sa famille. Ils vont croiser et parfois affronter divers monstres colorés et des esprits du folklore chinois. Ils sont par ailleurs poursuivis par un riche industriel avide de pouvoir et son armée sans cesse grandissante de méchants Gremlins

Nous avons enfin, un trailer pour Gremlins: Secrets of the Mogwai, qui sera disponible sur Max. La nouvelle plateforme de Warner Bros qui sera disponible dès l'année prochaine avec de la chance.Au casting, nous retrouverons,Izaac Wang, Ming-Na, B. D. Wong, James Hong, Matthew Rhys, A. J. Locascio et Gabrielle Nevaeh GreenLa série sera disponible le 23 Mai 2023 sur Max, avec très certainement une disponibilité sur le Pass Warner de Prime Video.