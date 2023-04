Nous souhaitons créer le futur du jeu vidéo dans un monde qui nous donne envie de jouer. Le Jour de la Terre approche et représente une opportunité pour nous toutes et tous : celle de réfléchir à notre impact sur la planète et aux moyens de le réduire. Cette année, nous avons conçu une manette Xbox faite de plastiques recyclés, dont un tiers à partir de matériaux regranulés ou regénérés. En utilisant ces résines recyclées, on obtient des tons singuliers rappelant la Terre et disposant de variations subtiles, de tourbillons, de marques et de différentes textures, ce qui donne à chaque manette Remix Special Edition une apparence unique.







Nous nous sommes inspiré des paysages naturels et du monde qui nous entoure pour la conception de la manette Remix Special Edition. Les différentes couleurs faisant penser à la Terre créent un effet patchwork, les tons lumineux lui offrent un style riche mais plein de sérénité. Le vert clair du bouton Xbox, de la croix directionnelle et de l’avant de la manette s’inspire du lichen que l’on trouve dans les forêts pluviales tempérées du Pacifique. Les boutons de tranche, les gâchettes et les poignées affichent un motif topographique faisant référence aux paysages en constante évolution de la Terre et conservant la texture que vous aimez. La batterie rechargeable incluse vous permet de jouer sans utiliser de piles jetables.

XBOX annonce l'arrivée d'une nouvelle manette, la XBOX Remix Special Edition, qui sera conçu avec des matériaux recyclés.