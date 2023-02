Célébré par la critique et les joueurs, le mythique Metroid Prime fait son grand retour sur Nintendo Switch, dans une version entièrement remasterisée

Dans cette aventure originellement sortie sur Nintendo GameCube en 2003, incarnez Samus Aran, célèbre chasseuse de primes, après l’interception d’un signal de détresse envoyé par une frégate. À la suite d’un combat acharné à son bord qui causa la destruction de la quasi-totalité de votre équipement, une mystérieuse menace vous attire sur la planète voisine : Tallon IV.



Dans ce jeu d’action en vue à la première personne, enfilez l’armure de Samus et ne faites qu’un avec toutes ses aptitudes. Pour survivre dans cet environnement hostile, votre canon est votre meilleur allié : débusquez, visez et annihilez les créatures sur votre chemin. Dans un véritable labyrinthe de faune et de flore, débloquez les nombreuses capacités de la combinaison de Samus pour explorer de nouvelles zones cachées tout en améliorant et en développant votre puissant arsenal.



Vétérans de la licence et nouveaux joueurs pourront découvrir ou redécouvrir cette aventure culte dans une version entièrement remasterisée. Graphismes améliorés, mouvements et contrôles plus souples, incarner Samus n’a jamais été aussi épique !

Le jeu Metroid Prime sur Switch passe maintenant à 34.99€ sur Amazon