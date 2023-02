Le film Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs à dévoiler son dernier trailer il y a quelques semaines et ça m'a l'air plutôt sympa. Bien mieux, que certaines productions du moment.Le film sortira le 12 Avril 2023 au cinéma.

Jonathan Goldstein & John Francis DaleyJonathan Goldstein & John Francis Daley et Michael GilioChris McKay & Michael GilioJeremy Latcham, p.g.a. , Brian Goldner, Nick MeyerDenis L. Stewart, Jonathan Goldstein,John Francis Daley, Chris Pine, Zev Foreman, Greg MooradianChris Pine, Michelle Rodriguez, Regé Jean-Page, Justice Smith, Sophia Lillis,Chloe Coleman, Daisy Head et Hugh Grant

Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action.

posted the 02/25/2023 at 08:16 PM by leblogdeshacka