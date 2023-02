"Bandai Namco et Monolith Soft travailleraient ensemble sur un remaster ou un remake du RPG classique de la GameCube, Baten Kaitos? Aujourd’hui, ce qui semble être l’artwork de jeu de Baten Kaitos 1&2 est apparu en ligne et a été publié sur le forum de jeux ResetEra et Reddit. De nombreuses discussions ont eu lieu pour savoir s’il s’agissait d’un faux ou non, puis l’un des modérateurs de Reset Era s’est avancé pour dire qu’il était bien réel.Nous en aurons le cœur net dans quelques heures."