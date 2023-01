Le chapitre 1 du DCU s'appellera, "Dieux et Monstres"



James Gunn et Peter Safran dévoile enfin les début du nouveau DCU. Avec pas mal, de bonnes choses, notamment un nouveau film sur Superman pour ouvrir ce nouveau DCU, avec "Superman Legacy", mais il ne sera pas tout seul, un nouveau Batman arrivera, avec Bruce Wayne et son fils Damian Wayne. La cousine de Kal-El sera aussi à l'honneur avec un film rien que pour elle, avec "Supergirl, Woman of Tomorrow. Bref, pas mal de bonnes choses, qui feront certainement du bien à l'univers de DC au cinéma., ouvrira le bal le 11 Juillet 2025., verra un nouveau film Batman, avec Bruce Wayne et son fils Damian Wayne, la série sur Green Lantern est en développement avec Hal Jordan et Jon Stewart comme protagonistes., une série sur Wonder-Woman et les Amazones est en développement.aura sa propre série télévisée.est une série animée pour HBOMAX, connecté au DCU., aura elle aussi sa propre série sur HBOMAX. Viola Davis reviendra jouée son rôle qui se situera en la première et la deuxième saison de Peacemaker.-Un film live-action surest en développement.-Après, une très bonne saison 1, car annulé ensuite,sortira dès le 03 Octobre 2025.Bon, James Gunn a vu le filmet pour lui, "c'est le meilleur film de super-héros de tout les temps".Pour créer son univers cinématographique, James Gunn s'entoure de, autant dire du lourd.