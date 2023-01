Far Cry 7 est bien en développement si l'on en croit Insider Gaming, qui nous annonce que deux jeux Far Cry seraient en développement. Le premier serait Far Cry 7 tandis que le second serait un Far Cry en multijoueur.Far Cry 7 serait ainsi appelé, en interne, par le nom de code Project Blackbird.L'autre titre, le Far Cry multijoueur donc, serait appelé Project Maverick en interne.