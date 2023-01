Fan de Ash, le héro de la saga Evil Dead, réjouissez-vous, un nouveau film arrive. Bon, Ash ne sera pas dans ce cinquième film de la saga, à la place, nous retrouverons deux héroïnes qui devront survivre.Au casting, nous retrouverons Alyssa Sutherland (Vikings) et Lily Sullivan (Picnic at Hanging Rock) en tant que nouvelles héroïnes de la saga. Evil Dead Rise sortira le 19 avril 2023 au cinéma en France.

posted the 01/04/2023 at 04:56 PM by leblogdeshacka