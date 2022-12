Alabasta, Water Seven, Marineford, Dressrosa—L'aventure de l'équipage du chapeau de paille à Waford les emmènera dans un voyage à travers leurs souvenirs de ces quatre arcs One Piece inoubliables.Aidez Vivi à sauver le pays d'Alabasta d'une guerre civile orchestrée par Crocodile et Baroque Works.

Explorez une belle ville métropolitaine et combattez pour sauver vos coéquipiers du CP9 dans Water Seven.

Rejoignez la Paramount War et tentez d'empêcher l'exécution d'Ace aux mains des Marines dans leur fief, Marineford.

Faites équipe avec Rebecca, Sabo et Trafalgar Law pour sauver la ville de Dressrosa de la destruction aux mains de Doflamingo.

One Piece Odyssey aura droit à une démo avant sa sortie prévue pour le 13 Janvier. Cette démo sera disponible dès le 10 Janvier et il sera même possible de conserver sa progression pour le jeu final.One Piece Odyssey doit sortir sur PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 et PC via Steam le 12 janvier 2023 au Japon et le 13 janvier dans le monde.