C'est désormais certain, cette série God of War sera bien en live-action, avec Rafe Judkins (La Roue du temps) en showrunner, tandis que Mark Fergus et Hawk Otsby (Iron Man, Les Fils de l'homme, The Expanse) s'occuperont du scénario. Les trois hommes seront également à la production, au côté de Cory Barlog, directeur créatif chez Santa Monica Studio et réalisateur du reboot de 2018.



La série devrait être fidèle aux récents jeux vidéo, suivant Kratos, dieu de la guerre s'exilant dans le royaume de Midgard pour oublier son passé en Grèce antique, où il devra élever son fils après la mort de sa femme. Pas de quoi perturber les fans, donc. Le projet d'adaptation en série a débuté en même temps que les premiers bruits de couloir, soit en mars dernier. La série sera coproduite par Amazon Studios et est déjà attendue dans plus de 240 pays via Prime Video, à une date encore inconnue. Idem pour le casting qui se fait bien mystérieux.

La série live-action God of War est maintenant officielle, elle débarquera sur Prime Video. Pour le moment, aucune date de sortie annoncée, donc il faudra être patient.