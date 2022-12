Le nouveau film de Bong Joon Ho, avec Robert "Batman" Pattinson se dévoile avec un trailer. Plan B Entertainment produit, avec Dooho Choi de Kate Street Picture Company, et Bong via sa bannière Offscreen, Inc..Mickey 17 sortira en salle, dès le 29 mars 2024.

L'histoire est centré sur un homme connu comme un consommable en mission pour coloniser une planète lointaine. Chaque colonie comprend un membre d’équipage qui assume les tâches les plus dangereuses de la mission – des tâches qui mèneront assurément à leur mort. Cependant, leurs souvenirs sont sauvegardés et ils sont restaurés dans des corps clonés lorsqu’ils meurent. Dans le roman, Mickey 7 – la 7e version de ce membre d’équipage – est laissé pour mort en mission, mais survit. De retour à la base, il découvre que Mickey 8, un clone de lui-même, a déjà été créé.

posted the 12/05/2022 at 10:58 PM by leblogdeshacka