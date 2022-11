Jake Sully et Ney'tiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains.

Un nouveau trailer pour le film Avatar : La Voie de l'eau, qui sortira en salle le 14 décembre. Pour rappel, le film durera 3 heures et 10 minutes.