Connu pour être l'homme qui bloquait plus vite que son ombre, Hideki Kamiya se serait-il fait avoir a son propre jeu ?En effet depuis quelques heures le compte Twitter du papa de Bayonetta n'existe plus et évidement tout cela est lié à la polémique sur les revelations faites par Hellena Taylor, la comédienne de doublage originale de Bayonetta.Vrai ou pas, Kamiya a répondu en bloquant autant de personnes qu'il le pouvait et donc dans un premier temps Twitter à fini par restreindre son compte. Pour beaucoup Kamiya a dû bloquer tellement d'utilisateurs que les systèmes automatiques de Twitter l'ont surement pris pour un bot. Bien sûr il y pourrait y avoir d'autres raisons, mais cela semble etre la plus credibleSuite a cette restriction on ne sait pas si c'est aussi Twitter qui fini par fermer son compte ou si c'est lui qui a décidé de le faire de lui même, mais le compte Twitter de Kamiya n'existe désormais plus.