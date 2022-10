Qu'est-ce que PlayStation Stars ?

En vous abonnant à PlayStation Stars, vous pouvez utiliser vos compétences de jeu pour débloquer des objets virtuels à collectionner uniques et de nombreuses récompenses. Terminez des campagnes, remportez des points et mettez en valeur vos objets à collectionner dans une vitrine virtuelle sur l'application PlayStation App pour exprimer votre amour du jeu et des expériences PlayStation.

Le nouveau service de PlayStation est maintenant disponible.