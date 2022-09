Né le 1er août 1963, Artis Leon Ivey, plus connu sous le nom de Coolio, s'est éteint le 28 septembre 2022 à Los Angeles. Rappeur, producteur et acteur, il débute sa carrière en 1994 avec son premier album solo It Takes a Thief. La reconnaissance arrive très vite, avec en 1995 la publication de la chanson Gangsta's Paradise, une reprise de la chanson de Stevie Wonder Pastime Paradise. Les paroles sont différentes, évoquant dans la chanson de Coolio la vie dans les ghettos.

