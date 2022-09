F4F dévoile non pas une, mais trois sublimes statues pour The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dans les faits, nous sommes presque sur les mêmes statues, la différence se fera avec un capuchon et une autre couleur.La statue est entièrement en résine, avec une pose ultra dynamique et si le peint job et la modélisation est bonne, c'est une future tuerie.Pour la taille, ce sera 40 x 56 x 34 centimètres sur socle décor.Un certificat d'authenticité sera présent à l'intérieur, mais je ne sais pas à combien d'exemplaires.Pour le prix, nous sommes sur du 750€, je trouve ça plutôt correct, surtout si elle est bien modélisée et peinte. Après, je ne connais pas trop le taf de F4F sur la résine. J'ai des statuettes F4F en PVC et elles sont vraiment très belles. Alors, je doute qu'ils se vautre sur de la résine.