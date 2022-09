Final Fantasy VII Remake Ultimania est le seul guide book officiel paru sur le jeu du même nom. Plus de 750 pages tout en en couleurs de données techniques, d'interview exclusives et d'illustrations à couper le souffle. Personnages, armes, attaques, lieux, toutes les informations y sont. Le jeu Final Fantasy VII Remake n'aura plus aucun secret pour vous.

posted the 09/12/2022 at 11:27 AM by leblogdeshacka