À l'intérieur nous retrouverons :



-Le jeu

-Un porte-clé

-Un set d'autocollants

-Une carte notice

Il y a fort longtemps, quand le “Rock&Roll” n’était encore que roc et que le “fast food” était un diner insaisissable, 2 hommes préhistoriques nommés Joe & Mac vivaient dans un village plutôt cool et tranquille. Jusqu’à ce qu’une bande de néandertaliens ne dévaste le village pour kidnapper toutes les femmes. Tout repose désormais sur ce duo qui devra affronter des dinosaures carnassiers et autres plantes carnivores pour délivrer leurs dames des cavernes dans un jeu d’action-plateformes aussi loufoque que coloré, tout droit venu du Jurassique et aux graphismes complètement retravaillés!

New Joe & Mac: Caveman Ninja Edition T-Rex, dévoile une édition T-Rex avec quelques goodies à l'intérieur.Le tout pour 39.99€