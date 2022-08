Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu'il nomme Pinocchio et qu'il aime comme le fils qu'il n'a pas eu. Désobéissant, parfois menteur, Pinocchio va se trouver entraîné dans de nombreuses aventures.

posted the 08/24/2022 at 04:09 PM by leblogdeshacka