Warner Bros. Games a annoncé aujourd'hui que MultiVersus, le nouveau jeu vidéo de combat de plateforme gratuit, a dépassé les 20 millions de joueurs depuis le début de la bêta ouverte le 26 juillet dernier. Cette étape fait suite au lancement de la saison 1 de MultiVersus qui a débuté le 15 août avec un nouveau Passe de Combat permettant aux joueurs de gagner des récompenses en jeu. La saison 1 apportera également une variété de nouveaux personnages, modes et autres contenus à MultiVersus, développé par Player First Games et publié par Warner Bros. Games. Morty Smith (Rick et Morty) rejoindra la liste des personnages jouables le 23 août, tandis que Black Adam (DC), Stripe (Gremlins), Rick Sanchez (Rick et Morty) et de nombreux autres héros et personnalités seront ajoutés dans les mois à venir. De nouveaux modes arriveront également dans le jeu dans le cadre de la saison 1, notamment les modes Arcade et Classé.La bêta ouverte MultiVersus est disponible en téléchargement gratuit pour les consoles PlayStation 5 (PS5) et PlayStation 4 (PS4), les consoles XBOX Series X|S, Xbox One et PC. Le jeu propose un format 2 contre 2 en équipe combiné à un casting de personnages emblématiques, dont Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn (DC); Sammy et Véra (Scooby-Doo); Bugs Bunny et Le Diable de Tasmanie alias Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom et Jerry (Tom & Jerry); Jake le chien et Finn l'humain (Adventure Time); Steven Universe et Grenat (Steven Universe); Le Géant de Fer (Le Géant de fer); LeBron James (Space Jam : Nouvelle Ère); une créature originale nommée Chien-Renne…Et bien d'autres à venir.