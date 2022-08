Netflix dévoile un trailer et une affiche pour la cinquième saison de Cobrai Kai.Cette cinquième saison sera disponible le 9 septembre en exclusivité sur Netflix.

La menace Cobra Kai a pris une nouvelle ampleur après le cliffhanger de la saison 4. Johnny Lawrence et Daniel Larusso vont devoir faire appel à de l'aide extérieur pour faire face à Terry Silver. Source : FilmsActu https://cinema.jeuxactu.com/news-serie-tv-cobra-kai-saison-5-des-le-9-septembre-une-bande-annonce-fracassante-35516.htm

