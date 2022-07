Petite news avant d'aller au dodo, le Batman de Ben Affleck fera une apparition dans le film Aquaman and the Lost Kingdom.En plus de revenir dans le costume du héro de Gotham dans le dernier Aquaman, Batffleck fera une apparition dans le film The Flash.Je ne sais pas si les plans de la Warner Bros ont changés, mais je veux toujours mon film solo sur le Batman de Ben Affleck. D'ailleurs, c'est bizarre de voir Shazam parler de Aquaman, Wonder-Woman et Batman, mais pas de Superman !!