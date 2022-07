Deux meilleures amies, Becky et Hunter, dont la vie consiste à repousser les limites et leurs peurs, veulent relever un nouveau défi : escalader une tour de télécommunication désaffectée de plus de 600 mètres de haut. Mais lors de leur escalade, malgré leur expertise en la matière, les deux femmes se retrouvent coincées dans la tour et contraintes d'y survivre sans ressource, et sous un soleil cuisant.

Le film de Scott Mann, Fall se dévoile avec un trailer et une affiche. Au casting de ce thriller, nous retrouverons Grace Fulton, Virginia Gardner et Jeffrey Dean Morgan.Le film sortira en salle le 12 août 2022 aux US.