Dans une longue et nouvelle séquence de gameplay, suivez Amicia et Hugo, traqués dans leur de la traversée d’une vaste carrière d’ocre par des soldats à leur recherche. Vivez une aventure déchirante dans un monde aussi brutal que somptueux, et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers dans une lutte désespérée pour survivre.

Pour ceux qui ont raté le gameplay du jour avec la vidéo YouTubePour ceux qui souhaitent l'édition collector, Focus Home Interactive à détaillée la statue avec un vidéo de présentation.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu A Plague Tale: Requiem-Une jaquette alternative exclusive au store-Une statuette de Amicia et Hugo (en résine de 21cm s'il-vous-plaît)-La broche Plume d'Hugo en métal-Un vinyle 45 tours, avec 2 titres de la bande-son composée par Olivier Derivière-Un set de 3 lithographies au format A4A Plague Tale: Requiem sortira le 18 octobre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version Cloud sur Nintendo Switch. Le jeu sera aussi disponible Day One avec Xbox Game Pass sur Consoles, PC et Cloud.