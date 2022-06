Kid Katana Records s'est associé à Dotemu, Tribute Games et Nickelodeon pour sortir TMNT: Shredder's Revenge OST, un équilibre parfait entre les hommages aux classiques de TMNT et les airs contemporains.



Pour faire revivre la musique de l'une des licences de culture pop les plus emblématiques de tous les temps, la composition principale a été confiée à Tee Lopes, le talent derrière la musique de Sonic Mania et Streets of Rage 4 : Mr X's Nightmare. Sa vision musicale fait écho à l'esprit des tortues et aux spécificités de ce jeu : des hommages aux airs classiques de TMNT avec une bonne dose de fun et alternant avec fluidité des airs électro, funk, rock et jazzy aux accents chiptune.



De plus, des invités prestigieux se sont ajoutés à la programmation. Kid Katana Records sont fiers d'accueillir des légendes telles que Raekwon The Chef et Ghostface Killah du légendaire groupe de rap Wu-Tang Clan, et Mike Patton, leader de Faith No More et Mr Bungle. Ils ont tous interprété des morceaux exclusifs enregistrés spécifiquement pour le jeu et l'OST.

Encore deux jours avant la sortie du jeu en dématérialisé et surtout dans le Game Pass (en attendant la version boîte ! ) et Just for Games annonce l'arrivée en vinyle de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.Une version collector sera aussi disponible, limitée à seulement 2000 exemplaires en exclusivité sur le store KidKatana.À l'intérieur nous retrouverons :Livret de 8 pages (30*30 cm) contenant des visuels et notes des artistes2 vinyles 12 pouces de couleur noir pour s'adapter au design TMNT, avec les 28 titres du jeuVinyle 45T pour une expérience musicale de haute qualitéGatefold conçu avec les graphismes du jeu et une finition brillante style années 90L'intégralité de la tracklist sera bientôt révélée !Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Original Soundtrack) sera disponible le 28 octobre 2022.