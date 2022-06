Le dernier film de Tom Cruise, Top Gun Maverick continue sa montée au box-office mondial avec des recettes monstrueuse. Il pourrait atteindre le milliard avant la fin de son exploitation en salle.Pour un budget estimé à 150 millions de dollars, le film en rapporte déjà 151 millions rien qu'au États-Unis, et ce, depuis vendredi. Autant dire, que le film sera un énorme carton, même si c'était prévisible. Les moyens mis en place pour le film sont justes colossaux. Avec quasiment pas de CGI, tout est fait à "l'ancienne" et perso, je préfère. Là où trop de films font dans la facilité avec du CGI à outrance.En France, le film a déjà fait un peu plus de 3 million d'entrées depuis sa sortie.Au box-office mondial, le film a déjà rapporté 747 millions de dollars.Qui a vu le film ?