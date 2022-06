Le premier des deux DLC's pour Forza Horizon 5 vient-il d'être leak, via la page Steam du jeu? A quelques jours de la conférence XBOX, les Leak seront nombreux, comme d'habitude.D'après cette page Steam (lien en dessous), nous aurons droit à un autre contenu avec des Hotwheels. Déjà apparu dans Forza Horizon 3 il me semble.

Who likes this ?

posted the 06/09/2022 at 06:55 AM by leblogdeshacka