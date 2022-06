Le film de Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vient de passer la barre des 900 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Pour vous donner une idée, le premier film sur le Doctor Strange à fait 677 796 076 de dollars au box-office mondial. Nul doute, que ce deuxième volet fera le double vu les 900 millions déjà fait.Le prochain film Marvel Thor Ragnarok aura la lourde tâche de faire aussi bien, voir mieux. Sachant que les films sur Thor n'ont pas dépassé le milliard.Thor 449 326 618 $Thor : le monde des ténèbres 644 783 140 $Thor : Ragnarok 853 983 879 $Grosse pression sur les épaules du dieu d'Asgard, sachant que Ragnarok était une belle bouse.