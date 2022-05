Le trailer du nouveau Mission Impossible, Mission: Impossible Dead Reckoning Part One est en ligne.Tom Cruise, annonce en 2019 que les deux prochains films Mission Impossible seront tournés "back to back", toujours avec Christopher McQuarrie à la réalisation et à l'écriture.Le tournage à pris énormément de retard dû à la pandémie, il y a eu quelques polémiques suites au coup de gueule de Tom Cruise, mais quand il y a un film qui coûte des centaines de millions de dollars, vous ne pouvez pas faire les cons (même sans les millions de dollars cela va sans dire !! ), mais nous y sommes presque.Au casting du film, nous retrouverons les acteurs emblématiques de la saga MI, Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, mais aussi les petits nouveau, avec, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et des nouveaux venus, Hayley Atwell et Pom Klementieff entres autres.Mission: Impossible Dead Reckoning Part One sera dans les salles US dès le 14 Juillet 2023 et sa suite Mission: Impossible Dead Reckoning Part Two, dès le 28 Juin 2024.Juste comme ça, le premier film Mission Impossible est sorti il y a 26 ans, outch !!