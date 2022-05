En ce moment, c'est un peu le vide en ce qui concerne les séries/films sur les plateformes de Streaming. Mais je suis tombé sur cette série sur Prime Video (bon, je n'ai vu qu'un seul épisode pour le moment et c'est vachement sympa), Vers les étoiles. Un mélange de SF et de drame romantique.La série est créée par Holden Miller avec au casting, Sissy Spacek, J.K. Simmons, Chai Hansen, Kiah McKirnan

Franklin et Irene York ont découvert, il y a des années, une antichambre enterrée dans leur jardin qui mène vers une étrange planète déserte. Depuis, ils ont soigneusement gardé leur secret. Quand un jeune homme énigmatique entre dans leur vie, l'existence tranquille des York est rapidement bouleversée...

Like

Who likes this ?

posted the 05/21/2022 at 11:56 PM by leblogdeshacka