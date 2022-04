“Starfield est le projet le plus ambitieux sur lequel j’ai travaillé”, déclare Inon Zur. “C'est un jeu immense qui se déroule dans un univers colossal, mais plus que tout, il pose courageusement des questions philosophiques et importantes que les gens n'ont souvent ni l'habitude ni le courage de poser.”

Une nouvelle vidéo pour Starfield, avec dans cet épisode, Mark Lampert, Audio Director de Bethesda Game Studios, et Inon Zur, compositeur, nous parlent de la musique et du sound design de Starfield. Lampert et Zur discutent de leur processus artistique, de la quête de réponses qui caractérise la musique de Starfield, et de l'influence de celle-ci sur l'expérience du joueur.Le jeu est toujours prévu pour le 11 Novembre 2022, en exclusivité sur Xbox Series X|S et PC et Day One dans le Game Pass.