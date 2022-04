Le Xbox Game Pass et d’autres choses du même genre permettent aux titres d’avoir du succès là où l’économie d’entreprise, et le fait d’avoir à vendre des choses au détail pour vendre un nombre X d’exemplaires, va à l’encontre de certains jeux. Tout comme dans d’autres domaines, tels que la télévision ou le cinéma. Certains types de comédies ou de drames à gros budget ont disparu. La télévision s’est tournée vers la chose la moins chère qu’elle pouvait faire depuis longtemps, la télé-réalité. Qu’est-ce qui attire l’attention ? Qu’est-ce qui est bon marché ?



Les abonnements sont arrivés et vous voyez maintenant la qualité et l’investissement dans les drames ou les séries de fiction historique. C’est là que les créateurs peuvent aller et créer ce que les gens veulent et cela a du sens pour tout le monde : les gens qui paient les factures, les gens qui créent et ceux qui consomment. C’est ce que nous voyons se produire avec des jeux dans le Xbox Game Pass.

Pour tous les jeux que j’ai réalisés, nous avons établi un partenariat avec Microsoft d’une manière ou d’une autre. Ainsi, pour Beyond Good & Evil et le futur Assassin's Creed, je suppose que c’est un partenariat plus important.

Nous sommes très attachés à leur vision de l’accès, des jeux pour tous que nous pouvons proposer à tout le monde, où qu’ils soient, sur tous les supports qu’ils jouent. Nous sommes très, très passionnés par ce sujet et, au bout du compte, nous sommes convaincus que nous allons fabriquer de meilleurs produits et les proposer à un plus grand nombre de personnes en faisant partie de Xbox plutôt que d’être un simple tiers.



Je suis extrêmement optimiste quant à ce qu’un service comme le Game Pass apporte, non seulement aux gens qui y jouent, mais aussi aux créateurs qui sont débridés en termes possibilités créatives.



Mon espoir – et vous le voyez se réaliser, ce qui me réjouit – est que toutes ces voies commencent à avoir du succès. Les abonnements et le streaming, dont les jeux ne profitaient pas, arrivent maintenant et ont très vite fait leurs preuves, mais cela ne veut pas dire que les autres devraient ou vont disparaître.

Grosse annonce aujourd'hui, avec le rachat de Microsoft de la société Ubisoft. En effet, Phil Spencer, ou plutôt, Satya Nadella sort le chéquier, avec pas moins de 11.6 milliards de dollars pour l'achat de la société Française à qui l'on doit entre autres, la séries des Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance, Rayman, Splinter Cell, Watch Dogs et j'en passe.Le 31 mars 2022, nous avons conclu l’acquisition de la société Ubisoft pour un prix d’achat total de 12 milliards de dollars, composé principalement de liquidités. Le prix d’achat comprenait 2,1 milliard de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie acquis. Les résultats financiers de Ubisoft ont été inclus dans nos états financiers consolidés depuis la date de l’acquisition. (...)Yves Guillemot sur le sujet des ses futurs productions dans le Game Pass :Concernant les futurs jeux :Pas taper, c'est le jour pour les blagues non!